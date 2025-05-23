Люди не нужны? Производитель iPhone предсказал сборку смартфонов роботами

Китайская корпорация Foxconn заявила, что в будущем смартфоны будут собирать роботы. Об этом сообщает издание The Register.

Foxconn является главным сборщиком iPhone для американской Apple. Руководитель компании Юнг Лю, выступая на конференции Computex на Тайване, предсказал, что искусственный интеллект (ИИ) и роботы в ближайшем будущем займутся производством гаджетов. По его мнению, это позволит решить многие экономические проблемы.

Юнг Лю обратил внимание на высокие импортные тарифы США и намекнул, что их главный клиент Apple будет постепенно перевозить производство из Китая в США. По его словам, есть два пути решения проблемы высокой себестоимости производства гаджетов — аутсорсинг и иммиграция. Топ-менеджер заявил, что компании могут переносить производство в развивающиеся страны или лоббировать иммиграцию людей из бедных стран. «Но страны с низким ВВП рано или поздно закончатся», — отметил Юнг Лю.

По его словам, Foxconn уже сейчас стремится заменить живых специалистов на роботов. «Мы думали, что, возможно, сможем заменить каждого человека, но это оказалось не так», — подчеркнул Юнг Лю. Однако глава Foxconn отметил, что компания уже использует ИИ для работы с поставщиками и будет и дальше внедрять новые технологии.

В конце мая корпорация Amazon получила разрешение в США на доставку товаров с помощью дронов. В том числе, корпорация Джеффа Безоса начнет доставлять по воздуху iPhone.