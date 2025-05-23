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Ученым удалось продлить свежесть фруктов вне холодильника 0 344

Техно
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Ученым удалось продлить свежесть фруктов вне холодильника
ФОТО: Unsplash

Nano Letters: введение иглами мелатонина в овощи и фрукты продлевает их свежесть.

Ученые из MIT и Сингапура нашли способ продлить жизнь овощей и фруктов не в холодильнике, а при комнатной температуре. Исследование опубликовано в Nano Letters.

Все дело в микроскопических шелковых иглах, через которые растениям вводят мелатонин. Новый метод позволяет сохранять свежесть в два раза дольше. Команда ученых впервые использовала биорасщепляемые микронедлы, чтобы аккуратно доставить гормон в ткани растения без повреждений и стресса для самого овоща.

В качестве испытуемого выбрали пак-чой — популярную в Азии, но очень быстро увядающую капусту. В результате при комнатной температуре пак-чой оставался свежим не 3-4 дня, как обычно, а до 8 дней. В холодильнике — до 25 дней. В контрольной группе, где растения опрыскивали или окунали в раствор мелатонина, эффекта не было: сработала именно точечная доставка иглами. Иглы изготовлены из натурального белка шелка — фиброина. Он безопасен, полностью разлагается и не влияет на вкус или гормональный баланс продукта: дозы вещества минимальны и полностью усваиваются самим растением.

В будущем специалисты надеются наносить микронедлы не вручную, а с помощью дронов или сельхозтехники. А также планируют исследовать другие гормоны и культуры, чтобы еще сильнее повысить устойчивость продуктов.

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