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В виртуальную, но в очередь! На портале Latvija.gov.lv - новшество 0 912

Техно
Дата публикации: 23.05.2025
LETA
В виртуальную, но в очередь! На портале Latvija.gov.lv - новшество
ФОТО: Unsplash.com

С субботы, 24 мая, на государственном портале электронных услуг Latvija.gov.lv будет введена система виртуальной очереди. Об этом агентству LETA сообщило Государственное агентство цифрового развития (VDAA).

Это решение призвано обеспечить бесперебойную работу портала и его стабильность в те моменты, когда поток пользователей превышает обычные показатели. Речь идёт о ситуациях, когда за короткое время резко возрастает число обращений к отдельным электронным услугам — чтобы избежать перегрузок и сбоев, посетителей временно будут направлять в так называемую виртуальную приёмную.

Виртуальная очередь будет не просто сдерживать поток — она предоставит пользователям информацию о прогнозируемом времени ожидания. В режиме реального времени можно будет увидеть, сколько человек сейчас в очереди и когда примерно откроется доступ к нужной услуге.

Система особенно пригодится летом, когда тысячи выпускников 9-х и 12-х классов будут заходить на портал для того, чтобы узнать результаты централизованных экзаменов, а абитуриенты — станут подавать электронные заявки на поступление в вузы. Такие пики посещаемости уже не раз вызывали технические сбои.

«Мы просим жителей проявить понимание и терпение, — говорит директор VDAA Йоренс Лиопа. — В зависимости от числа пользователей, ожидание в виртуальной очереди может занять некоторое время, но оно необходимо для бесперебойной работы системы».

Таким образом, государство пытается идти в ногу с цифровой эпохой, но одновременно напоминает: даже в интернете иногда нужно постоять в очереди.

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