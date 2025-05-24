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Возникли перебои в работе платформы «X» 1 304

Техно
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Возникли перебои в работе платформы «X»
ФОТО: Unsplash

В субботу произошли масштабные сбои в работе интернет-платформы "X", сообщает проект DownDetector, отслеживающий состояние веб-сайтов и онлайн-сервисов, пишет LETA со ссылкой на DPA и Newsweek.

Около 15:30 пользователи начали сообщать о невозможности авторизоваться на платформе, просматривать сообщения или обновлять новостную ленту.

В течение 15 минут на сайте DownDetector, куда поступают пользовательские сообщения о технических проблемах, было зарегистрировано более 25 000 жалоб.

Как сообщает издание Verge, в четверг в штате Орегон (США) в дата-центре, принадлежащем платформе "X", произошёл пожар.

После сообщений о пожаре начали поступать жалобы на перебои в работе "X", однако тогда они казались относительно незначительными.

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(1)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    Какое название, такая и платформа)))

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