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Дуров назвал себя русским 0 838

Техно
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Дуров назвал себя русским
ФОТО: Global Look Press

Дуров назвал себя русским в ответ на обвинения в том, что Telegram контролируют.

Основатель Telegram Павел Дуров ответил на обвинения в том, что он зависит от государственных структур. Его слова, прозвучавшие на конференции по правам человека в Осло, передает портал «Код Дурова».

Предприниматель подчеркнул, что его оскорбляет, когда его называют «активом». «Я русский. И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то "активом"», — отреагировал Дуров на обвинения в том, что работа Telegram контролируется каким-либо государством.

Он также заявил, что не знает, какая еще соцсеть, кроме Telegram, потратила столько усилий, чтобы защищать свободу слова в Восточной Европе. Основатель мессенджера добавил, что те, кто обвиняет его в сотрудничестве с российскими спецслужбами, однобоко представляют понятие свободы слова.

18 мая Дуров обвинил Францию в том, что она попыталась повлиять на результаты президентских выборов в Румынии. По его словам, глава французской разведки Николя Лернер потребовал заблокировать ресурсы консервативных румынских политиков, одного предприниматель отказался это сделать.

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