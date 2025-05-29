Климатический апокалипсис: жара 2024 года станет привычной реальностью ближайшего будущего

Ученые предупреждают, что жара 2024 года может стать привычной климатической нормой на ближайшие пять лет. По прогнозам, глобальные температуры в период 2025-2029 годов вряд ли опустятся с рекордных уровней, а вероятность, что хотя бы одно лето будет еще жарче прошлогоднего, достигает 70%.

Об этом говорится в данных Всемирной метеорологической организации (WMO) за 28 мая, пишет Фокус со ссылкой на BILD.

"К сожалению, доклад WMO не дает надежды на передышку в ближайшие годы", — заявила заместитель генсекретаря организации Ко Барретт.

Прогноз базируется на моделях Британской метеослужбы MetOffice и данных ряда ведущих научных учреждений. По их расчетам, средняя температура поверхности Земли в ближайшие годы повысится на 1,2-1,9 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом (1850-1900 годы).

Такое повышение температуры ставит под большое сомнение возможность выполнения Парижского климатического соглашения, целью которого является удержать глобальное потепление значительно ниже 2 градусов, а по возможности — ограничить его 1,5 градусами.

Эксперты WMO отмечают, что каждое дальнейшее повышение температуры вызывает более разрушительные волны жары, сильные осадки и засухи, что обостряет последствия изменения климата.

Что такое Парижское климатическое соглашение

Парижское соглашение — это международный договор, подписанный в 2015 году, который обязывает 194 страны предотвратить повышение глобальной температуры более 1,5°C и удержать ее значительно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным периодом.

Цель соглашения — избежать серьезных климатических последствий, таких как наводнения, жара и засухи. Для этого страны должны сокращать выбросы парниковых газов и достичь "чистого нуля" к середине или концу века, а также поддерживать менее развитые государства в трансформации энергетики и адаптации к изменениям климата.

С 2020 года подписанты подают национальные планы действий, которые должны становиться все более амбициозными. Однако нынешние меры все еще недостаточны, и по прогнозам ООН глобальная температура может вырасти на 2,6-3,1°C, что значительно превышает цели соглашения.