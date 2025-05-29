Baltijas balss logotype

Климатический апокалипсис: жара 2024 года станет привычной реальностью ближайшего будущего 1 360

Техно
Дата публикации: 29.05.2025
Focus
Климатический апокалипсис: жара 2024 года станет привычной реальностью ближайшего будущего

Ученые предупреждают, что жара 2024 года может стать привычной климатической нормой на ближайшие пять лет. По прогнозам, глобальные температуры в период 2025-2029 годов вряд ли опустятся с рекордных уровней, а вероятность, что хотя бы одно лето будет еще жарче прошлогоднего, достигает 70%.

Об этом говорится в данных Всемирной метеорологической организации (WMO) за 28 мая, пишет Фокус со ссылкой на BILD.

"К сожалению, доклад WMO не дает надежды на передышку в ближайшие годы", — заявила заместитель генсекретаря организации Ко Барретт.

Прогноз базируется на моделях Британской метеослужбы MetOffice и данных ряда ведущих научных учреждений. По их расчетам, средняя температура поверхности Земли в ближайшие годы повысится на 1,2-1,9 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом (1850-1900 годы).

Такое повышение температуры ставит под большое сомнение возможность выполнения Парижского климатического соглашения, целью которого является удержать глобальное потепление значительно ниже 2 градусов, а по возможности — ограничить его 1,5 градусами.

Эксперты WMO отмечают, что каждое дальнейшее повышение температуры вызывает более разрушительные волны жары, сильные осадки и засухи, что обостряет последствия изменения климата.

Что такое Парижское климатическое соглашение

Парижское соглашение — это международный договор, подписанный в 2015 году, который обязывает 194 страны предотвратить повышение глобальной температуры более 1,5°C и удержать ее значительно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным периодом.

Цель соглашения — избежать серьезных климатических последствий, таких как наводнения, жара и засухи. Для этого страны должны сокращать выбросы парниковых газов и достичь "чистого нуля" к середине или концу века, а также поддерживать менее развитые государства в трансформации энергетики и адаптации к изменениям климата.

С 2020 года подписанты подают национальные планы действий, которые должны становиться все более амбициозными. Однако нынешние меры все еще недостаточны, и по прогнозам ООН глобальная температура может вырасти на 2,6-3,1°C, что значительно превышает цели соглашения.

Читайте нас также:
#жара #изменение климата
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Пока в Латвии похолодание. В мае 15 градусов.

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 390
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 344
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 937
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 290

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 164
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 224
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 258
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 578
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 311
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 192
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 164
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 224
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 258

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео