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Потребление энергии в Евросоюзе стало рекордно низким 1 752

Техно
Дата публикации: 29.05.2025
Euronews
Потребление энергии в Евросоюзе стало рекордно низким

Потребление энергии в Евросоюзе стало рекордно низким, показывают новые данные. Одновременно с этим энергию из возобновляемых источников используют все чаще.

Общий объем энергии в ЕС, который Евростат называет валовой доступной энергией, в 2023 году снизился на 4,1%, что эквивалентно примерно 380 млн баррелей нефти. Это рекордно низкий показатель.

Благодаря многолетней политике повышения эффективности, отходы во всех секторах сократились, более мягкие зимы снизили спрос на отопление, а скачок цен на ископаемое топливо после войны в Украине побудил к дополнительной экономии.

Иными словами, Европе удается получать больше энергии при меньших затратах.

ЕС по-прежнему сильно зависит от ископаемого топлива (67%), но возобновляемые источники энергии сегодня обеспечивают 19,5% всей энергии в ЕС, что на 31% больше, чем в 2013 году, и всего на один процентный пункт меньше, чем природный газ.

Скандинавские страны – Швеция, Финляндия и Дания – лидируют в "зеленом" переходе: возобновляемые источники энергии составляют 40-50% их энергобаланса.

Польша и Чехия остаются зависимыми от угля. Это топливо по-прежнему обеспечивает примерно треть спроса в этих странах.

Импорт энергии

ЕС производит лишь около 40% потребляемой энергии.

Ее внутреннее производство сократилось почти на 20% с 2013 года. Почти вся нефть (95%) и газ (90%) поставляются по трубопроводам.

Таким образом, энергозависимость ЕС составляет 58,4%, что ниже антирекорда 2022 года, но все еще выше среднего показателя 2010 года.

Основными поставщиками нефти и газа остаются Норвегия (не член ЕС), США, Алжир, Катар и Россия, хотя поток топлива из нее сократился.

Тенденции потребления

Самый большой потребитель энергии – транспорт, на долю которого приходится 32% спроса.

За ним следуют домохозяйства с 26,3%, а промышленность поглощает 24,6%. Услуги и сельское хозяйство вместе используют 9,1%, остальные 8% направляются на неэнергетические цели, такие как сырье и смазочные материалы.

Доминирующее положение транспорта росло на протяжении трех десятилетий в основном благодаря увеличению количества автомобилей на дорогах и бурно развивающейся авиационной промышленности.

В период с 2021 по 2023 год спрос на автомобильное топливо возродился, но все еще ниже пикового уровня 2019 года. Международная авиация по-прежнему на 8% отстает от доковидного уровня.

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#топливо #зеленый курс
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(1)
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Афигеные зеленые электромобили, если 67% электричества производится из угля- самого вредного для экологии топлива.

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