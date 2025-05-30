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Создан антивозрастной коктейль: он продлевает жизнь на 30%, но и это не самое главное 0 605

Техно
Дата публикации: 30.05.2025
Focus
Создан антивозрастной коктейль: он продлевает жизнь на 30%, но и это не самое главное
ФОТО: пресс-фото

В Европе ученые протестировали на мышах антивозрастной коктейль, который увеличил срок их жизни на 30%. Но самым важным было то, что мыши дольше оставались здоровыми, с меньшим хроническим воспалением и отсроченным началом рака. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на Science Alert.

В центре внимания оказались два препарата – рапамицин и траметиниб, которые используются для лечения разных типов рака. Рапамицин также часто используется для предотвращения отторжения органов, в ранних исследованиях этот препарат уже эффективно увеличивал продолжительность жизни у животных. Траметиниб также ранее был испытан на плодовых мушках, увеличив их продолжительность жизни.

В новом исследовании команда ученых из Института Макса Планка в Германии решила протестировать оба препарата по отдельность и вместе. Ученые хотели узнать, как этот коктейль сработает на мышах.

Исследование показало, что рапамицин продлевал жизнь мышей на 17-18%, а траметиниб – на 7-16%. Вместе оба этих препарата дали результат в пределах 26-35%. Но самое главное, по словам ученых, было то, что препараты не просто добавляли годы жизни со старческой слабостью и болезнями. Лечение смогло задержать рост опухолей печени и селезенки у мышей, а также уменьшило связанное со старением воспаление в мозге, почках, селезенке и мышцах. Животные были более активными в пожилом возрасте в сравнении с контрольной группой. Их масса тела уменьшилась, а функции сердца снижались медленнее.

Ученые предупреждают, что вряд ли их антивозрастной коктейль поможет людям жить до 130 лет. Вместо этого препарат может применяться для улучшения качества жизни в преклонном возрасте.

“Мы не ожидаем такого же увеличения жизни у людей, как это было продемонстрировано на мышах, но надеемся, что препараты помогут людям оставаться здоровыми в старости. Дальнейшие исследования на людях в ближайшие годы помогут нам выяснить, как эти препараты могут быть полезны для людей и кому они могут быть полезны”, - говорит генетик, соавтор исследования Линда Партридж.

В рамках эксперимента ученые кормили мышей регулярными дозами рапамицина, траметиниба или обоих препаратов с шестимесячного возраста и измеряли их выживаемость на протяжении всей оставшейся жизни. Наилучшие результаты были получены во время применения двух препаратов одновременно.

Медианная продолжительность жизни увеличилась на 34,9% у самок мышей и на 27,4% у самцов, в то время как максимальная продолжительность жизни увеличилась на 32,4% у самок и на 26,1% у самцов.

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#наука #долголетие
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