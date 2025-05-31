Конец! WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств

С 1 июня 2025 года мессенджер WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

«WhatsApp официально прекращает поддержку нескольких устаревших смартфонов с этого воскресенья, 1 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мессенджер перестанет работать на устройствах, работающих на операционных системах версий iOS 15.1, Android 5.1 и старше. Поэтому, если у вас, ваших знакомых или родственников в первый день лета перестанет работать Whatsapp, значит это намек на то - что надо обновлять смартфон или перейти на другой мессенджер.