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Конец! WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств 1 1478

Техно
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Конец! WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств
ФОТО: Global Look Press

9to5Mac: WhatsApp с 1 июня прекратит работу на миллионах устройств.

С 1 июня 2025 года мессенджер WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

«WhatsApp официально прекращает поддержку нескольких устаревших смартфонов с этого воскресенья, 1 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мессенджер перестанет работать на устройствах, работающих на операционных системах версий iOS 15.1, Android 5.1 и старше. Поэтому, если у вас, ваших знакомых или родственников в первый день лета перестанет работать Whatsapp, значит это намек на то - что надо обновлять смартфон или перейти на другой мессенджер.

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(1)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    31-го мая

    есть Telegram, есть Session. нахрен ваш WhatsApp

    36
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