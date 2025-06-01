Сегодня заработает бесплатная мастерская по ремонту «Repair Cafe»

Сегодня с 12 до 16 часов пройдет бесплатная мастерская по ремонту «Repair Cafe», во время которой каждый сможет бесплатно починить свой сломанный тостер, заменить разбитый экран телефона или научиться заделывать дырку в свитере, сообщили представители «Repair Cafe Riga».

Мастерская по ремонту работает каждый первый воскресенье месяца с 12:00 до 16:0012 до 16, в рамках цикла мероприятий «Зеленые воскресенья в Ластадии», где каждый, вместе с опытными мастерами-волонтерами, может починить свои сломанные вещи, а также научиться делать это самому.

Сегодня в мастерской по ремонту одежды можно будет научиться и на практике освоить укорачивание брюк, платьев и других предметов одежды. Организаторы приглашают принести одежду, которая нуждается в таких изменениях, чтобы вместе с мастером научиться, как это делается.

Мероприятие пройдет в культурном квартале «Lastādija», по адресу: улица Вильгельма Пурвиша, 15, Рига.

«Зеленые воскресенья в Lastādija» софинансируются в рамках программы социальной интеграции города Риги.