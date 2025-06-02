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Сильнейшая геомагнитная буря обрушилась на Землю, это только начало 0 1092

Техно
Дата публикации: 02.06.2025
Focus
Сильнейшая геомагнитная буря обрушилась на Землю, это только начало
ФОТО: NASA

Быстрый поток плазмы, который вырвался из Солнца, ударил в магнитное поле Земли и вызвал появление геомагнитной бури уровня G4. Впереди ожидается еще одно подобное событие. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Space.

На Солнце 31 мая произошла вспышка уровня М8.2, вместе с которой в космос был выброшен поток плазмы, известный как корональный выброс массы. Его скорость достигала более 1900 км/с, а потому уже 1 июня эта плазма ударила в магнитное поле Земли, что вызвало появление геомагнитной бури уровня G4.

Напоминаем, что вспышки возникают на Солнце в результате повышенной магнитной активности нашей звезды, и они часто появляются вместе с корональными выбросами массы Напоминаем, что вспышки возникают на Солнце в результате повышенной магнитной активности нашей звезды, и они часто появляются вместе с корональными выбросами массы. В основном этим потокам плазмы необходимо как минимум два дня, чтобы достичь Земли, но в этот раз корональный выброс массы двигался очень быстро.

Ученые, которые наблюдают за активностью Солнца выяснили, что этот корональный выброс массы состоит из нескольких частей, а потому последствия удара по Земле ощущаются и 2 июня, а также геомагнитная буря может продолжиться и во вторник, 3 июня.

Напоминаем, что геомагнитные бури классифицируются с использованием шкалы G, которая измеряет их интенсивность, от G1 для небольших бурь до G5, самых экстремальных. То есть на Землю обрушилась одна из самых сильных геомагнитных бурь.

Тамита Сков, специалист по космической погоде, сообщила, что еще один корональный выброс массы, который двигается медленнее от Солнца, должен ударить по Земле в понедельник вечером, 2 июня. Это может усилить геомагнитную бурю, хотя может возникнуть новая, более слабая, уровня G2, которую стоит ожидать 3 июня.

Часто геомагнитные бури приводят к нарушению работы связи, систем навигации и электросетей. Также они становятся причиной появлению более яркого полярного сияния. Это атмосферное явление во время сильной геомагнитной бури можно наблюдать и на более южных широтах, то есть далеко от северного полярного региона.

Корональные выбросы массы переносят электрически заряженные атомы, известные как ионы. Когда ионы сталкиваются с магнитным полем Земли, они приводят к появлению геомагнитной бури. В это время ионы взаимодействуют с молекулами газов в атмосфере Земли и выделяются энергия в виде света. Это и есть полярное сияние.

В разных регионах планеты уже наблюдались сильные и яркие полярные сияния, которые также могут снова возникнуть 2 июня в средних широтах.

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#космос #солнце
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