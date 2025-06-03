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Американские ученые изучили древних, исполинских ленивцев 0 277

Техно
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Сопоставим масштаб бывших и нынешних ленивцев.

Сопоставим масштаб бывших и нынешних ленивцев.

В их исчезновении винят первобытных охотников и литосферные процессы.

Известно, когда ленивцы были большими – это было время между олигоценом, который начался около 33,9 млн лет назад, и концом плейстоцена, который датируется примерно 12 тысяч лет назад. Говоря точнее, в этот временной промежуток уместились разные виды доисторических ленивцев, которых скопом называют гигантскими; не все они были гигантскими, но, например, в роду Eremotherium были существа шести метров длиной, пяти метров в холке и массой более пяти тонн – то есть, проще говоря, эремотерии были размером с современного африканского слона. Всё своё эволюционное время гигантские ленивцы провели в Южной Америке, хотя некоторые виды выбирались в Северную Америку, доходя до Аляски.

В Южной Америке и сейчас живут ленивцы, но это небольшие существа, размером в лучшем случае со среднюю собаку, почти не спускающиеся с деревьев. Но и гигантские ленивцы, как было сказано выше, не все были гигантскими. Например, ленивцы рода Nothrotheriops весили всего лишь 250 кг, а в длину они были 2,75 м – настоящие карлики по сравнению с эремотериями, хотя современным ленивцам до них всё равно далеко. Среди вымерших ленивцев были и более мелкие, сугубо древесные виды. Очевидно, какие-то причины заставляли ленивцев то увеличиваться, то уменьшаться. Сотрудники Национального совета по научным и технологическим исследованиям Аргентины вместе с коллегами из Музея естественной истории Флориды и других научных центров решили выяснить, что это были за причины.

Почему современные ленивцы невелики, понять легко – будь они большими и тяжёлыми, они не смогли бы жить на деревьях. Но почему среди гигантских ленивцев был такой разброс в размерах? Факторы, понуждающие увеличиваться или уменьшаться, могут быть на самом деле разные. Например, большие размеры избавляют тебя от повышенного внимания хищников. Нападать на какого-нибудь мегатерия могли бы только очень сильные и очень большие хищники. С другой стороны, небольшому животному проще найти убежище. Про ленивцев известно, что они тяготели к пещерам, и мелким Nothrotheriops найти убежище было явно проще, а вот крупным ленивцам приходилось либо расширять уже имеющиеся пещеры, либо устраивать убежище с нуля, благо у них были чрезвычайно мощные когти. А может быть, вариации в размерах объясняются сменой рациона, или климатическими изменениями (за которым следовала и смена рациона), или чем-то ещё.

Исследователи проанализировали ископаемые остатки сорока девяти групп ленивцев, хранящиеся в музеях по всему миру. Сравнивали не только собственно кости и прочее, но и оставшуюся в доисторических остатках ДНК с белками. Эти данные должны были прояснить родственные отношения между группами ленивцев – когда они появлялись в ходе эволюции, и кто кем кому приходился. Доисторических ленивцев изучают давно, и есть множество работ, авторы которых пытались понять, как жил тот или иной ленивец, чем питался, какие ландшафты предпочитал, и т. д. Результаты этих исследований сложили с уточнённой ленивцевой родословной, добавив сюда информацию о климатических изменениях.

Оказалось, что перемены в облике ленивцев совпадали с переменами климата. Когда случалось потепление и повышалась общая влажность, отбор благоприятствовал мелким ленивцам – скорее всего, потому, что мелким видам было проще жить в разрастающихся влажных лесах; хотя тут нужно также помнить, что мелким животным также проще справляться с перегревом тела. Когда температура падала, ленивцы становились крупнее. Самые большие ленивцы появились после того, как началось четвертичное (или плейстоценовое) оледенение, которое длится последние 2,58 миллионов лет. И если древесные или полудревесные виды были привязаны к лесам, то крупные виды появлялись везде, куда могли пройти, добредая в том числе и до Аляски. Крупные размеры помогали им сберегать тепло и защищали от хищников (у некоторых ленивцев вдобавок возникали костные пластины в коже). Конечно, хищники тоже были фактором отбора, однако новая эволюционная модель говорит о том, что главным толчком к очередному уменьшению или увеличению тела у ленивцев были именно климатические изменения. Не только ленивцы чувствовали эти изменения, но только у них они вызвали столь резкие перепады в размерах.

Около 15 тысяч лет назад гигантские ленивцы начинают стремительно исчезать. Одна из популярных гипотез относит вымирание гигантских ленивцев – и в целом очень крупных животных, которые объединяют общим термином «мегафауна» – на счёт людей: древние охотники их просто съели. Но это именно лишь одна из гипотез. Есть и другие: например, ленивцы в Андах могли исчезнуть из-за изменений в растительности, которой они питались, а мегафауна в целом могла не выдержать глобальных перемен, связанных с движением литосферных плит.

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