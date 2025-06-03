Чтобы дольше не ломались: в странах ЕС вводятся новые требования к мобильным телефонам

За последние годы власти Евросоюза поручили производителям мобильных устройств внести ряд изменений в свою продукцию во благо потребителей.

Наиболее заметными мерами стали установка разъёма USB Type-C как стандартного для широкого спектра электроники, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и камеры; а также нормативная база для работы альтернативных приложений под Apple iOS.

Новые требования направлены на увеличение срока службы устройств.

С 20 июня 2025 года ко всем продаваемым в ЕС смартфонам и планшетам будут предъявляться следующие требования:

– устойчивость к случайным падениям или царапинам, защита от пыли и воды (соответствие стандартам IP, MIL-STD и подобным);

– достаточно износоустойчивые аккумуляторы, способные выдерживать не менее 800 циклов зарядки и разрядки, сохраняя не менее 80 % своей первоначальной ёмкости;

– обеспечение возможности самостоятельной разборки и ремонта, в том числе обязательства производителей предоставлять критически важные запчасти в течение до 7 лет после окончания продаж модели на рынке ЕС;

– выпуск обновлений операционной системы в течение длительных периодов — не менее 5 лет с даты окончания размещения на рынке последней единицы продукта;

– недискриминационный доступ профессиональных мастеров по ремонту к любому программному обеспечению или прошивке, необходимым для ремонта.

Почти все смартфоны среднего и высокого класса сегодня имеют конструкцию с защитой по стандарту IP, поэтому они будут соответствовать первому требованию новой директивы. Положение о необходимости оперативно предоставлять запчасти для ремонта в течение семи лет призвано упростить процесс самостоятельной починки устройств и продлить срок их службы.

Норма об обновлении ПО обеспечит его актуальность в течение более продолжительного времени; Google и Samsung выпускают обновления для своих флагманов в течение семи лет, но срок отсчитывается с даты выпуска устройства — это значит, что теперь им придётся либо прекращать продажи флагманов через два года, либо продлевать поддержку ПО.

Xiaomi и Honor сейчас предлагают поддержку до пяти лет с момента выпуска устройства, поэтому придётся принять меры и им.