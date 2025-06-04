ЦИК путается в показаниях: внешнего вмешательства в избирательную систему не констатировано

Внешнего вмешательства в избирательную систему все-таки не констатировано, сообщил агентству ЛЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс. Пару часов назад он утверждал обратное .

Сегодня избирательные участки открылись для предварительного голосования в 17:00, и объем запросов был значительно выше, чем в предыдущие дни. Из-за высокого спроса на электронную онлайн-регистрацию избирателей сработала система безопасности, заблокировав регистр.

В соответствии с процедурами безопасности доступ к системе был ограничен до выяснения обстоятельств, пояснил Вайварс.

После изучения запросов на доступ и получения подтверждения от Государственного агентства цифрового развития, что они легитимны, доступ был восстановлен. С 17:30 избирательные участки возобновили работу в обычном режиме.

Как сообщал bb.lv, ранее ЦИК поднял тревогу - якобы была обнаружена внешняя угроза для избирательной системы.

Это произошло не в первый раз - в понедельник избирательная система уже зависала на несколько часов.

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий "Cert.lv" заявило, что возникшие в понедельник сбои не были связаны с каким-либо вмешательством извне.

За два предыдущих дня предварительного голосования на муниципальных выборах проголосовало 3,51% избирателей.