Baltijas balss logotype

ЦИК путается в показаниях: внешнего вмешательства в избирательную систему не констатировано 2 574

Техно
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
ЦИК путается в показаниях: внешнего вмешательства в избирательную систему не констатировано
ФОТО: Unsplash.com

Внешнего вмешательства в избирательную систему все-таки не констатировано, сообщил агентству ЛЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс. Пару часов назад он утверждал обратное.

Сегодня избирательные участки открылись для предварительного голосования в 17:00, и объем запросов был значительно выше, чем в предыдущие дни. Из-за высокого спроса на электронную онлайн-регистрацию избирателей сработала система безопасности, заблокировав регистр.

В соответствии с процедурами безопасности доступ к системе был ограничен до выяснения обстоятельств, пояснил Вайварс.

После изучения запросов на доступ и получения подтверждения от Государственного агентства цифрового развития, что они легитимны, доступ был восстановлен. С 17:30 избирательные участки возобновили работу в обычном режиме.

Как сообщал bb.lv, ранее ЦИК поднял тревогу - якобы была обнаружена внешняя угроза для избирательной системы.

Это произошло не в первый раз - в понедельник избирательная система уже зависала на несколько часов.

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий "Cert.lv" заявило, что возникшие в понедельник сбои не были связаны с каким-либо вмешательством извне.

За два предыдущих дня предварительного голосования на муниципальных выборах проголосовало 3,51% избирателей.

Читайте нас также:
0
0
0
9
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    4-го июня

    Эх, не удалось Россию приплести, облом.

    14
    0
  • A
    Aleks
    4-го июня

    Кто то ,видимо,простым доступным языком объяснил Вайводсу как он не прав... Это ж надо ж так быстро передумать)))

    15
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 393
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 347
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 938
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 291

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 14
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 20
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 23
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 17
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 33
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 31
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 14
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 20
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео