Выборы в Латвии еще толком не начались, а избирательная система уже сломалась

Звиедрис заявил, что он уже ранее выражал обеспокоенность готовностью избирательной системы, и, к сожалению, его опасения подтвердились.

В то же время руководитель отдела общественных связей Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс отказался комментировать перебои в работе избирательной системы, указав, что за системы, обеспечивающие проведение этих выборов, отвечает Государственное агентство цифрового развития (VDAA).

Директор VDAA Йоренс Лиопс признался, что временные технические неполадки действительно имели место. Причины сбоев известны и были устранены, отметил Лиопс, сохранив в секрете характер неполадок.

В понедельник в 20:00 завершился первый день досрочного голосования, однако информация об активности избирателей за этот день задержалась. Звиедрис пояснил, что из-за сбоев в системе невозможно получить эти данные.

«Я знаю, что Рига — не единственное самоуправление, которому не удалось это сделать», — подчеркнул председатель комиссии.

Он также отметил, что велика вероятность того, что и другие самоуправления сегодня не смогут передать данные, поскольку неизвестно, когда система будет восстановлена.

Звиедрис указал, что сотрудники избирательных участков не будут ждать восстановления системы всю ночь, так как утром им снова предстоит работать. Если сегодня технически невозможно ввести данные, это будет сделано завтра.

«Есть немного чувство дежавю — несколько лет назад, когда впервые запускался электронный онлайн-регистр избирателей, тогда тоже были перебои из-за перегрузки системы», — сказал Звиедрис, подчеркнув, что два основных сбоя произошли при открытии и закрытии избирательных участков.

Это проблема, с которой столкнулись почти все самоуправления, и текущая ситуация и атмосфера указывают на то, что в будущем будет труднее комплектовать команды для работы на выборах, отметил он.

Звиедрис сообщил, что сегодня он посетил три участка, где не было большого наплыва избирателей, однако, по его наблюдениям, число проголосовавших «было немного выше среднего по сравнению с другими случаями — на глаз».

В то же время сегодня произошли и инциденты — в частности, в Пардаугаве в двух местах поступили угрозы о заложенных взрывных устройствах. Оба случая расследует Государственная полиция. Звиедрис отметил, что подробности ему неизвестны, однако работа участков была нарушена лишь кратковременно.

«Поток избирателей это не повлияло, и нет информации о том, чтобы кого-то попросили отправиться на другой участок из-за этих помех», — добавил он.

И все-таки подсчитали

К 23:00 появились данные. Итак, в понедельник в ходе досрочного голосования на муниципальных выборах проголосовали 1,85% или 25 511 избирателей, сообщили агентству в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Наибольшая активность зафиксирована в Риге, где проголосовали 2,71% избирателей, за ней следует Видземе — 1,86%. В Латгалии проголосовали 1,29%, в Земгале — 1,26%, а самая низкая активность была в Курземе — 1,14%.

Согласно информации на сайте ЦИК, это неполные данные — незадолго до 23:00 ещё не были подсчитаны данные из почти 20 участков.