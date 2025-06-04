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А что будет с выборами? ЦИК заявил о внешней угрозе для избирательной системы Латвии 6 1156

Техно
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
А что будет с выборами? ЦИК заявил о внешней угрозе для избирательной системы Латвии
ФОТО: Unsplash.com

В среду обнаружена внешняя угроза для избирательной системы, подтвердил представитель Центральной избирательной комиссии Андрей Вайварс со ссылкой на Государственное агентство цифрового развития.

Он сообщил, что в настоящее время для того, чтобы люди могли проголосовать в рамках предварительного голосования, местные избирательные комиссии имеют право принять решение о приеме голосов в регистрационных конвертах.

По имеющейся у агентства ЛЕТА информации, не работает электронный онлайн-регистр избирателей, что на время остановило работу избирательных участков. На некоторых избирательных участках в Риге образовались очереди желающих проголосовать.

Сегодня избирательные участки в ходе предварительного голосования открыты с 17:00 до 20:00.

Как сообщалось, в первый день предварительного голосования из-за сбоев в избирательной системе у избирательных комиссий возникли трудности с передачей данных о явке избирателей.

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий "Cert.lv" заявило, что возникшие в понедельник сбои не были связаны с каким-либо вмешательством извне.

За два предыдущих дня предварительного голосования на муниципальных выборах проголосовало 3,51% избирателей.

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#выборы #неполадки
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(6)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    4-го июня

    А зачем выборы? Для населения-лохов, чтобы думали что их голоса сволочи из правительства слушают? Да это уже и так давно ясно что они сами себя выбирают! Сколько лет, что-то эти твари изменили кроме повышения зарплат самим себе любимым?

    3
    0
  • З
    Злой
    4-го июня

    Ну понятно, если наци проиграют, скажут рука Москвы

    7
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го июня

    Полный расцвет демократии: если вдруг случайно победят "не те" (с точки зрения избиркома), то начнется вой о российском вмешательстве - "а мы же предупреждали!".

    33
    1
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    4-го июня

    Надеюсь русский избиратель придёт на выборы

    5
    1
  • 4-го июня

    всё будет как обычно, победит тот кто нужен правящим, а статейка к этому и готовит

    32
    1
  • A
    Aleks
    4-го июня

    Ну это ж полный бред и враньё,потому как это не выборы государственной власти,влияющей на политику страны,а выбор менеджеров,отвечающих за распил бюджета Риги и вряд ли какое то государство будет интересовать,будет в мэрах Шлессерс или Кирсис,Росликов или Степаненко и тратить на это время и ресурсы. А вот местные кадры вполне могут что то замутить и свалить на внешнее вмешательство.Силиня же предупредила Шлессерса,что мы сделаем все возможное.... Вот и готовят почву...А потом скажут,что виновата Россия ,русские и Путин))) Хотя Путин-их лучший друг и его вполне устраивает,,Новое единство,,созвучное с ,,Единой Россией,

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