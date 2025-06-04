А что будет с выборами? ЦИК заявил о внешней угрозе для избирательной системы Латвии

В среду обнаружена внешняя угроза для избирательной системы, подтвердил представитель Центральной избирательной комиссии Андрей Вайварс со ссылкой на Государственное агентство цифрового развития.

Он сообщил, что в настоящее время для того, чтобы люди могли проголосовать в рамках предварительного голосования, местные избирательные комиссии имеют право принять решение о приеме голосов в регистрационных конвертах.

По имеющейся у агентства ЛЕТА информации, не работает электронный онлайн-регистр избирателей, что на время остановило работу избирательных участков. На некоторых избирательных участках в Риге образовались очереди желающих проголосовать.

Сегодня избирательные участки в ходе предварительного голосования открыты с 17:00 до 20:00.

Как сообщалось, в первый день предварительного голосования из-за сбоев в избирательной системе у избирательных комиссий возникли трудности с передачей данных о явке избирателей.

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий "Cert.lv" заявило, что возникшие в понедельник сбои не были связаны с каким-либо вмешательством извне.

За два предыдущих дня предварительного голосования на муниципальных выборах проголосовало 3,51% избирателей.