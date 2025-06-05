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Многих тревожит необычный вид солнца над Латвией. Что происходит в атмосфере? 0 1698

Техно
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Многих тревожит необычный вид солнца над Латвией. Что происходит в атмосфере?
ФОТО: Unsplash

Последними вечерами в Латвии наблюдается необычно оранжеватый закат, а в течение дня небо покрыто плотной дымкой. С чем это связано, выяснял LA.LV.

Оказалось, что необычный цвет заходящего солнца напрямую связан с частицами дыма в атмосфере, поступающими от лесных пожаров в Канаде. Эти частицы рассеивают солнечный свет, особенно короткие волны — синий и фиолетовый, — из-за чего в небе преобладают красные и оранжевые оттенки.

В Канаде сейчас бушуют более 200 природных пожаров, половина из которых находится вне контроля. Общая площадь выгоревших земель уже превышает 2,2 миллиона гектаров. В связи с пожарами власти в среду отдали приказ об эвакуации более чем 31 000 человек.

Сильнее всего пострадали провинции Саскачеван и Манитоба, где в связи с лесными пожарами объявлено чрезвычайное положение. По всей стране в пожарных службах введён режим повышенной готовности.

«Мы сражаемся с монстром. Последние часы были хаотичными», — заявила пожарная служба города Ла Ронж. В окрестностях этого небольшого города действует несколько крупных пожаров. Один из них распространился на территорию более 470 000 гектаров и до сих пор не локализован. Другой неконтролируемый пожар охватил свыше 140 000 гектаров.

Из-за пожаров ухудшилось качество воздуха в центральной части Канады, а также на севере США.

Большинство возгораний вызваны деятельностью человека — зачастую случайной, например, плохо затушенными кострами.

Циклоны, являющиеся областями пониженного давления, создают мощные воздушные потоки, которые могут переносить дым на тысячи километров. В Латвии этот дым в основном влияет на верхние слои атмосферы, поэтому он не представляет прямой угрозы для здоровья, но проявляется в виде дымки и изменённого цвета солнца.

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#погода #солнце #атмосфера
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