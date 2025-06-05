Многих тревожит необычный вид солнца над Латвией. Что происходит в атмосфере?

Последними вечерами в Латвии наблюдается необычно оранжеватый закат, а в течение дня небо покрыто плотной дымкой. С чем это связано, выяснял LA.LV .

Оказалось, что необычный цвет заходящего солнца напрямую связан с частицами дыма в атмосфере, поступающими от лесных пожаров в Канаде. Эти частицы рассеивают солнечный свет, особенно короткие волны — синий и фиолетовый, — из-за чего в небе преобладают красные и оранжевые оттенки.

В Канаде сейчас бушуют более 200 природных пожаров, половина из которых находится вне контроля. Общая площадь выгоревших земель уже превышает 2,2 миллиона гектаров. В связи с пожарами власти в среду отдали приказ об эвакуации более чем 31 000 человек.

Сильнее всего пострадали провинции Саскачеван и Манитоба, где в связи с лесными пожарами объявлено чрезвычайное положение. По всей стране в пожарных службах введён режим повышенной готовности.

«Мы сражаемся с монстром. Последние часы были хаотичными», — заявила пожарная служба города Ла Ронж. В окрестностях этого небольшого города действует несколько крупных пожаров. Один из них распространился на территорию более 470 000 гектаров и до сих пор не локализован. Другой неконтролируемый пожар охватил свыше 140 000 гектаров.

Из-за пожаров ухудшилось качество воздуха в центральной части Канады, а также на севере США.

Большинство возгораний вызваны деятельностью человека — зачастую случайной, например, плохо затушенными кострами.

Циклоны, являющиеся областями пониженного давления, создают мощные воздушные потоки, которые могут переносить дым на тысячи километров. В Латвии этот дым в основном влияет на верхние слои атмосферы, поэтому он не представляет прямой угрозы для здоровья, но проявляется в виде дымки и изменённого цвета солнца.

☀️🏜 Šovakar saulriets atkal iekrāsojas bāli, oranžīgs (tiem kas vēlas to redzēt - dodamies ārā vērot). Arī dienā, debesis bija stipri dūmakainas. Iemesls - jau nākamā dūmu mākoņa "porcija" no Kanādas mežu ugunsgrēkiem, kas mūsu reģionā ienesta līdz ar ciklonu radītu gaisa… pic.twitter.com/LD91xW6fhr — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) June 4, 2025