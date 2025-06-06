Amazon тайно разрабатывает роботов с ИИ, чтобы избавиться от людей

Amazon подтвердила, что в её закрытом исследовательском подразделении Lab126 создана новая исследовательская группа, занимающаяся разработкой робототехнических систем с интегрированным агентным ИИ.

Подразделение Lab126 хорошо известно в отрасли как сердце НИОКР-проектов, которые Amazon хранит в строжайшей тайне до их выхода на рынок. Именно здесь были разработаны такие знаковые устройства, как Kindle и Echo.

Теперь команда переориентируется на новую задачу: вывести роботов Amazon на уровень «агентности», то есть научить их слышать, понимать и выполнять команды человека на естественном языке. В отличие от существующих складских роботов, каждый из которых выполняет строго одну функцию, агентные роботы будут адаптивны и многофункциональны.

Йеш Даттатрея, старший менеджер по прикладной науке в Amazon Robotics, в интервью изданию Reuters отметил, что главная цель проекта — сократить время доставки, особенно в периоды пикового спроса.

Роботы нового поколения смогут не только разгружать трейлеры и сортировать товары, но и поднимать тяжёлые предметы в узких пространствах. Более того, Amazon рассчитывает, что внедрение таких систем позволит минимизировать производственные отходы и снизить углеродные выбросы.

Несмотря на публичное объявление, проект пока остаётся в стадии начальных прототипов. По словам Даттатреи, Amazon ещё не определилась с форм-фактором устройств, не называет сроков, ни масштабов внедрения.