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Историческая посадка не удалась: частный космический корабль врезался в Луну 0 1133

Техно
Дата публикации: 06.06.2025
Focus
ФОТО: Youtube

Посадочный модуль Resilience, созданный японской компанией ispace не смог успешно приземлиться на Луне 5 июня, и скорее всего разбился. Если бы посадка состоялась, то это был бы первый в истории частный модуль из Японии, который успешно приземлился на Луне. Для компании ispace это уже вторая неудачная миссия на Луну. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Space.

Посадочный модуль Resilience попытался совершить посадку на Луне на территории Моря Холода, которое представляет собой обширную базальтовую равнину, в 22:17 по Риге, в четверг, 5 июня. Но связь с космическим кораблем была прервана всего за минуту и 45 секунд до посадки из-за неисправности приборов

Предварительный анализ данных показал, что прибор для измерения расстояния от поверхности Луны начал работать неправильно. В результате Resilience слишком быстро начал спускаться на поверхность Луны и вероятно разбился. В компании ispace считают, что посадочный модуль не смог замедлиться вовремя, а потому произошла катастрофа. Resilience начал спускаться к месту посадки, но на высоте примерно 190 метров его приборы начали работать неправильно.

Таким образом Resilience не смог выполнить запланированные задачи по исследованию Луны и проведению научных экспериментов, которые он должен был выполнить в течение двух недель работы на Луне.

Если бы Resilience смог успешно приземлиться на Луне, то это был бы первый японский частный аппарат, которому этому удалось. До этого лишь государственное космическое агентство Японии смогло приземлить свой посадочный модуль SLIM на Луне в январе 2024 года.

Для компании ispace это вторая неудачная попытка совершить посадку своего модуля на Луне. Первый модуль из проекта Hakuto-R также разбился во время попытки приземлиться на Луне в апреле 2023 года.

Модуль Resilience отправился на Луну в январе этого года и совершил длительный полет для того, чтобы сэкономить топливо и прибыл на орбиту вокруг Луны в начале мая. После выполнения нескольких маневров модуль начал вращаться вокруг Луны на высоте 100 км. После этого приготовился к посадке, которая так и не удалась.

В компании ispace заявили, что проведут расследование причин катастрофы на Луне, чтобы учесть все выявленные проблемы в планировании следующих двух миссий на Луну в рамках проекта Hakuto-R. Эти полеты запланированы на 2027 год.

На борту модуля Resilience находилось пять научных полезных нагрузок, в том числе и небольшой луноход Tenacious, который должен был собрать образцы лунной почвы для NASA. Также модуль нес на борту демонстрацию технологии производства водорода и кислорода из лунной воды и выращивания водорослей, который могут стать пищей для астронавтов на Луне.

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