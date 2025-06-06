Маск объявил о прекращении программы космических кораблей Dragon

После резкого ухудшения отношений с президентом США Дональдом Трампом миллиардер Илон Маск в четверг объявил о прекращении программы космических кораблей "Dragon", пишет LETA со ссылкой на AFP.

На платформе "X" Маск сообщил, что после угроз президента аннулировать правительственные контракты с его компаниями фирма "SpaceX" немедленно начнет процесс прекращения эксплуатации кораблей "Dragon".

Корабли "Dragon" играют важную роль в доставке астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на Международную космическую станцию (МКС).

Политический альянс Трампа и Маска, продолжавшийся почти год, завершился с громким скандалом — оба публично обменялись оскорблениями в социальных сетях, а на прошлой неделе Маск объявил, что прекращает работу с правительством США.

В настоящее время "Dragon" — единственный американский космический корабль, сертифицированный для доставки экипажей на МКС по контракту, стоимость которого оценивается более чем в 4,9 миллиарда долларов США.

После заявления Маска представитель NASA отметила, что агентство "продолжит реализацию президентского видения будущего космоса".

NASA возлагало надежды на сертификацию пилотируемого космического корабля "Starliner" компании "Boeing" для полетов с экипажем, однако эта программа столкнулась с рядом неудач и ее реализация затянулась.