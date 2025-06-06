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Некий объект из центра Млечного Пути посылает сигнал каждые 44 минуты 0 2334

Техно
Дата публикации: 06.06.2025
Focus
Некий объект из центра Млечного Пути посылает сигнал каждые 44 минуты
ФОТО: пресс-фото

Глубоко в галактической плоскости Млечного Пути, где образуются звезды в большом количестве, один объект ведет себя крайне странно. Ученые пока не могут понять, с чем на самом деле столкнулись. Об этом пишет Фокус со ссылкой на AOL.

Ученые из Космической рентгеновской обсерватории Чандра NASA вели наблюдение с помощью рентгеновского инструмента визуализации Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS). В собранных данных они увидели нечто странное – ранее не идентифицированный источник рентгеновского излучения. Источник назвали ASKAP J1832-0911, и от него исходили рентгеновские и радиоимпульсы.

Обнаруженные экстремальный объект называется долгопериодическим радиотранзиентом (LPT). Речь идет об астрономическом объекте, яркость которого постоянно меняется. Науке известно немного долгопериодических радиотранзиентов, которые меняют свое излучение радиоволн в течение десятков минут. Фактически, первым стал ASKAP J1832-0911, который был открыт в 2022 году. Цикличность радиоволн от этого объекта менялась каждые 44 минуты. Самым захватывающим для ученых было то, что LPT никогда ранее не наблюдались испускающими как рентгеновские лучи, так и радиоволны.

Астроном Цзытен Ван из Университета Кертина в Австралии возглавил исследование объекта. Его существование также удалось подтвердить с помощью инструмента ACIS и телескопа Follow-Up на борту зонда Einstein Probe ЕКА.

“ASKAP J1832–0911 в настоящее время является единственным LPT, обнаруженным с (импульсным) рентгеновским излучением — возможно, неудивительно, учитывая его экстремальную радиояркость и потенциальную корреляцию между радио- и рентгеновской светимостью”, — заявили Ван и его команда в исследовании.

Ученые предполагают, что найденный ими странный объект является разновидностью звезды, но к какому типу она относится, все еще остается загадкой. По словам исследователей, объект должен быть компактным и обладать сильными магнитными полями, что похоже на любой белый карлик, либо пульсар. Но ни одно из этих предположений не объясняет повторяющихся импульсов.

Его рентгеновские импульсы сами по себе слишком изменчивы, чтобы соответствовать устойчивой вспышке пульсара, а рентгеновское излучение белых карликов также имеет тенденцию быть более слабым и стабильным, чем то, что производит ASKAP J1832–0911.

Другая возможность заключается в том, что объект может оказаться двойной системой, состоящей из белых карликов. Иногда, быстро вращающиеся белые карлики оказывают запертыми в двойных системах с другими небольшими звездами. Радиоизлучение от этих двойных систем обычно значительно слабее, чем от ASKAP J1832–0911, но Ван предполагает, что такая возможность все же существует.

Еще одним вариантом может быть магнетар. Как известно, эти нейтронные звезды обладают мощнейшими магнитными полями, а также свойства ASKAP J1832–0911 похожи на особенности магнетаров, излучающих радиоволны.

Магнетары также могут устраивать “истерики” с похожими рентгеновскими вспышками. Но ASKAP J1832–0911 также отличается от типичного представления магнетаров — его спокойная рентгеновская светимость не соответствует ожидаемому поведению магнетара, и его особенно низкая светимость при замедлении вращения также не соответствует. Считается, что более старые магентары ведут себя более похоже, но не могут достичь таких ярких радиоэкстремальных значений, как ASKAP J1832–0911.

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