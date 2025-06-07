Baltijas balss logotype

Либо «Драконы» SpaceX, либо российские «Союзы»: NASA отложило запуск корабля Boeing Starliner 0 1153

Техно
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Либо «Драконы» SpaceX, либо российские «Союзы»: NASA отложило запуск корабля Boeing Starliner

Ровно год назад началась девятимесячная эпопея по «спасению» экипажа, застрявшего на МКС из-за неисправностей перспективного пилотируемого корабля Boeing Starliner. Проблемы с двигательной установкой Starliner не позволяли гарантировать безопасное возвращение астронавтов на Землю.

В итоге их эвакуировали с помощью кораблей Dragon компании SpaceX. Изначально NASA планировало повторный испытательный полёт Starliner к станции в конце 2025 года. Однако теперь запуск отложен как минимум до 2026 года.

Как показало расследование, причиной стали перегревы двигателей коррекции орбиты — система защиты автоматически отключала их. Также были выявлены утечки гелия из обслуживающей системы. NASA пообещало до конца лета 2025 года устранить неполадки совместно с Boeing и модернизировать двигательные установки.

Предполагалось, что это позволит провести новый запуск до конца 2025 года, возможно — даже с экипажем. Этот полёт крайне важен для сертификации Starliner и его включения в программу коммерческой доставки экипажей на МКС.

Для NASA наличие альтернативных средств доставки экипажа и эвакуации со станции в случае ЧП — критически важно. Сегодня агентство вынуждено полагаться либо на «Драконы» SpaceX, либо на российские «Союзы».

Хотя Маск до сих пор не создавал проблем, его недавняя публичная ссора с экс-президентом США Дональдом Трампом вызвала обеспокоенность: в соцсети X он открыто заявил о готовности прекратить запуски кораблей Dragon. Позже Маск отказался от этих намерений, но осадок остался.

Судя по всему, допуск Boeing Starliner к регулярным полётам в ближайшей перспективе выглядит маловероятным. Это может говорить о системных проблемах в проекте. Тем не менее у NASA попросту нет другого выхода: Starliner оказался в положении чемодана без ручки — и нести тяжело, и выбросить нельзя.

Читайте нас также:
#космос #мкс
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 394
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 347
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 938
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 291

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 14
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 23
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 25
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 18
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 34
Директор модельного агентства "TERRI" Марианна Прозорова c дочками Анной, Соней и Елизаветой.
Lifenews
TERRI – путь в звезды! 34
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 14
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 23
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео