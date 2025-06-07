Либо «Драконы» SpaceX, либо российские «Союзы»: NASA отложило запуск корабля Boeing Starliner

Ровно год назад началась девятимесячная эпопея по «спасению» экипажа, застрявшего на МКС из-за неисправностей перспективного пилотируемого корабля Boeing Starliner. Проблемы с двигательной установкой Starliner не позволяли гарантировать безопасное возвращение астронавтов на Землю.

В итоге их эвакуировали с помощью кораблей Dragon компании SpaceX. Изначально NASA планировало повторный испытательный полёт Starliner к станции в конце 2025 года. Однако теперь запуск отложен как минимум до 2026 года.

Как показало расследование, причиной стали перегревы двигателей коррекции орбиты — система защиты автоматически отключала их. Также были выявлены утечки гелия из обслуживающей системы. NASA пообещало до конца лета 2025 года устранить неполадки совместно с Boeing и модернизировать двигательные установки.

Предполагалось, что это позволит провести новый запуск до конца 2025 года, возможно — даже с экипажем. Этот полёт крайне важен для сертификации Starliner и его включения в программу коммерческой доставки экипажей на МКС.

Для NASA наличие альтернативных средств доставки экипажа и эвакуации со станции в случае ЧП — критически важно. Сегодня агентство вынуждено полагаться либо на «Драконы» SpaceX, либо на российские «Союзы».

Хотя Маск до сих пор не создавал проблем, его недавняя публичная ссора с экс-президентом США Дональдом Трампом вызвала обеспокоенность: в соцсети X он открыто заявил о готовности прекратить запуски кораблей Dragon. Позже Маск отказался от этих намерений, но осадок остался.

Судя по всему, допуск Boeing Starliner к регулярным полётам в ближайшей перспективе выглядит маловероятным. Это может говорить о системных проблемах в проекте. Тем не менее у NASA попросту нет другого выхода: Starliner оказался в положении чемодана без ручки — и нести тяжело, и выбросить нельзя.