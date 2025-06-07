Руководитель разработки роботов Optimus покинул Tesla

Вице-президент Tesla по инженерным разработкам и глава проекта гуманоидного робота Optimus Милан Ковач 6 июня сообщил о немедленном уходе из компании. Его обязанности временно взял на себя Ашок Эллусвами, возглавляющий подразделение автопилота Tesla.

Ковач занимал ключевую позицию в разработке Optimus — одного из приоритетных проектов Илона Маска, на который возлагаются большие надежды в долгосрочной стратегии Tesla. Маск ранее заявлял о планах выпустить тысячи роботов Optimus в 2025 году и достичь ежегодного производства миллиона единиц к 2030 году.

О своём решении Ковач сообщил в соцсети X, назвав его «самым трудным в жизни» и объяснив желанием проводить больше времени с семьёй. Он подчеркнул, что команда, оставшаяся в компании, «поднимет Optimus на следующий уровень» совместно со специалистами Tesla AI и инженерными подразделениями. «Мой уход теперь уже ничего не изменит», — добавил он.

Отставка Ковача произошла на фоне усиленного внимания Маска к проекту. В интервью CNBC в мае 2025 года он заявил: «В долгосрочной перспективе важны только автономность и Optimus». Тем не менее, Маск отнёсся к уходу Ковача благожелательно, поблагодарив его за «выдающийся вклад в развитие Tesla за последнее десятилетие». Лишь несколькими днями ранее он называл Ковача и Эллусвами двумя ведущими специалистами компании в области ИИ, подчеркнув, что они работают в Tesla «с самого начала».

Ранее в апреле Маск сообщал, что экспортные ограничения Китая на редкоземельные магниты затрудняют производство Optimus. Несмотря на это, Tesla продолжает демонстрировать прототипы робота, включая версию Gen2, представленную в декабре 2023 года, которая отличается улучшенной подвижностью и способностью выполнять бытовые задачи, такие как складывание одежды и перенос предметов.

Проект Optimus был впервые анонсирован в 2021 году и позиционируется как решение для выполнения опасных, повторяющихся и утомительных задач. Однако некоторые бывшие сотрудники Tesla, включая первого руководителя проекта Криса Уолти, выражают сомнения в целесообразности использования гуманоидных роботов в промышленности, считая более эффективными специализированные решения для логистики и складов.