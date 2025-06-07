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В Северной Корее внезапно пропал интернет, и никто не знает, почему 0 556

Техно
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
В Северной Корее внезапно пропал интернет, и никто не знает, почему
ФОТО: Thought Co

В Северной Корее 7 июня произошёл масштабный сбой в работе интернета, в результате которого оказались недоступны правительственные сайты, включая сайт МИД, национальную авиакомпанию Air Koryo, официальные новостные ресурсы и другие онлайн-сервисы.

Сбой продолжался несколько часов, фактически отрезав всю страну от глобальной сети. По данным Reuters, доступ к ним начал восстанавливаться лишь к полудню.

Британский исследователь Джунад Али, отслеживающий интернет-активность КНДР, сообщил, что вся интернет-инфраструктура страны временно перестала отображаться в системах мониторинга, а также возникли проблемы с электронной почтой. По его словам, пока сложно сказать, был ли сбой умышленным или случайным, но данные указывают на внутренние причины.

Аналогичную точку зрения высказал эксперт по технологиям КНДР Мартин Уильямс из Вашингтонского центра Stimson. По его словам, проблема связана с внутренними сетями, поскольку соединения через Китай и Россию также были нарушены.

Напомним, Северная Корея обладает одной из самых закрытых интернет-систем в мире. Большинство жителей имеют доступ только к национальной сети (интранет), не подключённой к глобальному интернету. Лишь узкий круг чиновников и представителей власти может свободно выходить во всемирную паутину, а государственные и новостные сайты часто используются для трансляции официальной позиции страны для зарубежной аудитории.

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