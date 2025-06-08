NASA и Пентагон ищут замену ракетам капризного миллиардера Маска

На этой неделе чиновники из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Пентагона призвали компании, конкурирующие со SpaceX, ускорить разработку собственных ракет-носителей и космических аппаратов.

Это произошло после конфликта между владельцем SpaceX Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого Трамп не исключил возможность аннулирования правительственных контрактов SpaceX.

Издание The Washington Post пишет, что правительственные чиновники были особенно ошеломлены после того, как Маск объявил о намерении вывести из эксплуатации космические корабли Dragon, из-за чего NASA могло остаться без возможности доставки астронавтов на международную космическую станцию. Позже миллиардер отказался от этого плана, но это сильно встревожило чиновников в NASA и Пентагоне, поскольку эти ведомства в значительной степени полагаются на компанию Маска, когда речь заходит о транспортировке астронавтов или выведении в космическое пространство спутников.

Обеспокоенность чиновников подчёркивает риски, связанные с сильной зависимостью американского правительства от SpaceX в сфере выполнения важнейших задач, в том числе секретных. Заключившая правительственные контракты на миллиарды долларов SpaceX доставляет грузы и людей на МКС, запускает спутники для Пентагона и разрабатывает спутники, используемые американской разведкой.

Опасения чиновников усугубляются тем, что потенциальные конкуренты компании Маска не спешат догонять SpaceX. В результате этого господство компании в сфере космических пусков остаётся неоспоримым, а у правительства есть мало вариантов для привлечения к выполнению важных миссий других участников рынка.

Журналисты пообщались на эту тему с представителями промышленности и правительственными чиновниками на условиях анонимности. Один из сотрудников NASA сказал, что наблюдать за перепалкой Трампа и Маска в социальных сетях поначалу было «забавно». Однако, когда Маск заявил о намерении вывести из эксплуатации корабль Dragon, «стало действительно страшно».

Аналогичная реакция была в Пентагоне, где, по словам одного из сотрудников, штабные офицеры посмотрели друг на друга и сказали: «О, это уже не смешно». К ним пришло осознание того, что проблема может стать вполне реальной.

Заявления Маска также взбудоражили чиновников в Белом доме. Один из ключевых комитетов Конгресса запросил статус готовности космического корабля Starliner компании Boeing. NASA планирует задействовала этот корабль для доставки астронавтов на МКС параллельно кораблям SpaceX. Однако корабль Boeing отстаёт от первоначального графика на годы, а во время первого полёта с астронавтами на борту в прошлом году у Starliner возникло столько проблем, что NASA не решилось возвращать людей на Землю на этом корабле.

Учитывая, что у SpaceX есть опыт эксплуатации спутниковой группировки Starlink, компания считалась естественным выбором для реализации предложенной Трампом программы по созданию щита противоракетной обороны «Золотой купол», который будет опираться на рои спутников на орбите. Однако недавние импульсивные угрозы Маска, по словам Харрисона, несомненно вызовут недовольство чиновников из оборонного ведомства, которые едва ли благосклонно отнесутся к идее о том, что противоракетная оборона страны может стать заложником капризов миллиардера.