NASA обратилось к конкурентам SpaceX из-за угроз Маска

Илон Маск пригрозил вывести из эксплуатации корабли Crew Dragon во время публичной перепалки с Дональдом Трампом. Позже миллиардер отказался от своих планов, однако сказанное им "глубоко обеспокоило" NASA, пишет WP.

Представители Национального аэрокосмического агентства США (NASA) и Пентагона попросили конкурентов компании SpaceX Илона Маска ускорить разработку ракет и космических аппаратов после угрозы миллиардера вывести из эксплуатации корабли Crew Dragon, сообщила в субботу, 7 июня, газета The Washington Post. Так Маск во время публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом ответил на желание главы Белого дома лишить его госконтрактов, позже предприниматель отказался от своих планов.

По словам источников WP, запросы от NASA получили как минимум три компании - Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса, а представители компании Sierra Space уже провели встречу с сотрудниками агентства и заявили о готовности "обеспечить бесперебойную поддержку" Международной космической станции (МКС).