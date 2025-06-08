Премьер: необходимо проанализировать ошибки, чтобы не повторить их на следующих выборах

Необходимо комплексно проанализировать сбои, возникшие в ходе муниципальных выборов, и проследить, чтобы они не повторились на предстоящих выборах в Сейм, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня.

Она подчеркнула, что сотрудники избирательных комиссий работали добросовестно и выполнили свою работу хорошо. В то же время премьер выразила недовольство возникшими техническими проблемами, так как разработанные ранее алгоритмы в реальной ситуации не сработали так, как было запланировано.

По ее мнению, Сейму следует обратиться к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и выяснить причины сбоев в избирательной системе. По словам премьера, ЦИК в такой ситуации должна была принимать решения быстрее.

В свою очередь министру умного управления и регионального развития Инге Берзине поручено оценить степень ответственности за сбои Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР).

Отвечая на вопрос об ответственности председателя ЦИК Кристине Саулите, Силиня отметила, что работу ЦИК оценит Сейм, но она призывает парламент потребовать разъяснений не только от нее, но и от ГАЦР.

Премьер также отметила, что активность избирателей на муниципальных выборах была высокой, что является позитивным сигналом для латвийской демократии.

Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.

Президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что ЦИК и ГАЦР не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов и провалили этот процесс, поэтому Сейм и правительство должны оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц.