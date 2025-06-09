Чиновник: избирательная система зависала еще в марте, ответственные лица сигналы игнорировали

У него вызывает недоумение тот факт, что публичные заявления руководителей многих избирательных комиссий должностные лица, ответственные за проблемы в работе избирательной системы, сочли "отсутствием признаков того, что что-то может пойти не так".

Как напомнил Звиедрис, первые сигналы о том, что в избирательной системе происходят сбои, появились еще в марте, когда началась подача кандидатских списков. Уже тогда система "зависала", что свидетельствовало о том, что не все в порядке, сказал он.

Звиедрис рассказал, что избирательные комиссии своевременно просили провести тестирование системы, но получили только презентации в "PowerPoint", поэтому он допускает, что избирательная система не была готова до последнего момента.

В мае состоялось несколько проверок системы, на которых были выявлены недочеты. Они были исправлены, но, по мнению Звиедриса, неполадок было очень много.

Глава Рижской избирательной комиссии напомнил, что следующие сигналы поступили уже в первые два дня предварительного голосования.

"Что еще должно было произойти без всего вышеперечисленного, чтобы вовремя заметить, что избирательная система не готова к работе?" - недоумевает Звиедрис. Он также считает, что у Центральной избирательной комиссии не было представления о работе избирательных комиссий.

Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.

Служебная проверка в связи с неурядицами при подсчете голосов пока не начата, так как необходимо собрать всю доступную информацию, сообщил в понедельник журналистам после заседания межведомственной рабочей группы директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.