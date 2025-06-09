Baltijas balss logotype

Чиновник: избирательная система зависала еще в марте, ответственные лица сигналы игнорировали 0 432

Техно
Дата публикации: 09.06.2025
LETA
Чиновник: избирательная система зависала еще в марте, ответственные лица сигналы игнорировали

Предупреждения избирательных комиссий о проблемах с избирательной системой ответственные должностные лица игнорировали, заявил агентству ЛЕТА глава Рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис.

У него вызывает недоумение тот факт, что публичные заявления руководителей многих избирательных комиссий должностные лица, ответственные за проблемы в работе избирательной системы, сочли "отсутствием признаков того, что что-то может пойти не так".

Как напомнил Звиедрис, первые сигналы о том, что в избирательной системе происходят сбои, появились еще в марте, когда началась подача кандидатских списков. Уже тогда система "зависала", что свидетельствовало о том, что не все в порядке, сказал он.

Звиедрис рассказал, что избирательные комиссии своевременно просили провести тестирование системы, но получили только презентации в "PowerPoint", поэтому он допускает, что избирательная система не была готова до последнего момента.

В мае состоялось несколько проверок системы, на которых были выявлены недочеты. Они были исправлены, но, по мнению Звиедриса, неполадок было очень много.

Глава Рижской избирательной комиссии напомнил, что следующие сигналы поступили уже в первые два дня предварительного голосования.

"Что еще должно было произойти без всего вышеперечисленного, чтобы вовремя заметить, что избирательная система не готова к работе?" - недоумевает Звиедрис. Он также считает, что у Центральной избирательной комиссии не было представления о работе избирательных комиссий.

Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.

Служебная проверка в связи с неурядицами при подсчете голосов пока не начата, так как необходимо собрать всю доступную информацию, сообщил в понедельник журналистам после заседания межведомственной рабочей группы директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

Читайте нас также:
#выборы #голосование #техника
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 395
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 347
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 938
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 291

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 5
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 33
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 37
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 56
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 50
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 34
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 5
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 33
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео