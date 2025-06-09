Франция намерена признать соцсеть X порноплатформой

Поскольку в соцсети X нет ограничений на порноконтент, относиться к ней надо как к порноплатформе, считает правительство Франции, пишет DW .

Французское правительство рассматривает возможность признания принадлежащей Илону Маску соцсети X (ранее Twitter - Ред.) порноплатформой, что потребует от нее введения более строгих правил доступа. Об этом сообщает издание Politico в понедельник, 9 июня.

"Соцсеть X с 2024 года дала понять, что допускает распространение порнографического контента. Поэтому к ней следует относиться соответствующим образом", - заявили Politico в офисе министра-делегата по искусственному интеллекту и цифровым технологиям Клары Шаппаз.

Накануне министр в эфире одного из телешоу на французском телевидение объявила, что X вскоре получит "те же красивые бумаги, что и YouPorn", предписывающие соцсети запретить контент для взрослых или ввести проверку возраста. В X не ответили на вопросы Politico.

Требования к порноплатформам во Франции

Порноплатформы, предоставляющие контент во Франции, обязаны были до 7 июня внедрить меры проверки возраста с помощью, например, кредитной карты или удостоверения личности. Несоблюдение требований может привести к штрафу, исключению сайтов из поисковых систем или полной блокировке.

Компания-владелец сервисов Pornhub, Redtube и YouPorn объявила, что закроет порнографический контент для посетителей во Франции в знак протеста против правительственных мер.

Еврокомиссия проверяет 4 платформы с порноконтентом на соблюдение закона

В конце мая Еврокомиссия начала расследование деятельности четырех платформ с порнографическим контентом - Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos - на предмет соблюдения ими закона о цифровых условиях (Digital Services Act, DSA), в частности в сфере защиты несовершеннолетних.

Проверка связана с подозрениями, что эти платформы не принимают эффективных мер проверки возраста пользователей, необходимых, чтобы лишить несовершеннолетних доступа к контенту для взрослых.