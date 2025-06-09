Латвия - в элите YouTube: наш Andrew Wave получил «Бриллиантовую кнопку»

Престижную награду автору принесли видео с позитивным посланием. Например, как парень раскатывает красную дорожку перед прохожими, и по ней с походкой супермодели проходит девушка. В другом ролике – парень в общественном транспорте садится рядом с пассажиркой, раскладывает переносной столик, накрывает его белой скатертью, ставит цветы, сервирует блюда.

В других роликах на столе – мидии, устрицы или чёрная икра. Сначала пассажиры удивляются, но затем начинают улыбаться, вовлекаются в происходящее и пробуют еду. Также в коротких видео часто можно увидеть, как молодой человек помогает пожилым людям или людям с ограниченными возможностями.

Интернет-псевдоним парня – Andrew Wave, а его настоящее имя – Андрей Чернуцкий. Одноминутные ролики пользуются колоссальным успехом: на одной только платформе YouTube у него более 10 миллионов подписчиков, а количество просмотров в месяц достигает около миллиарда.

С момента получения награды и её прибытия в Латвию к блогам Andrew Wave присоединилось ещё более 300 000 новых подписчиков.

По случаю получения «Бриллиантовой кнопки» Андрей Чернуцкий и его друг и менеджер Роман Ноздрин вновь встретились с журналистами.

Андрей: Мы получили награду «Бриллиантовая кнопка». Её присуждают при достижении 10 миллионов подписчиков на YouTube. За это время мы много пережили, путешествовали, сотрудничали с мировыми брендами и участвовали в глобальных мероприятиях, а также встречались со знаменитостями.

Роман: Мы начали с видео на улицах Риги и мечтали хотя бы о тысячах зрителей. Потом — о первом миллионе. Это казалось невозможным. Начав работать за границей, поняли, что всё реально. И теперь – 10 миллионов!

Андрей: В мировом рейтинге первое место занимает MrBeast — у него более 400 миллионов подписчиков. Абсолютный лидер по всем платформам — футболист Криштиану Роналду, у него уже миллиард. В США по числу подписчиков мы сейчас на 231 месте, но по количеству просмотров — выше.

Роман: Именно в США — наша самая большая аудитория: примерно 15% всех подписчиков и просмотров.

Что дальше? Пара готовит новые форматы, в том числе прямые трансляции, в которых будут репортажи о жизни людей в разных странах мира.

Андрей: Теперь это будут длинные видео, по часу и больше. И в отличие от прежних немых роликов, теперь будем использовать разные языки — благодаря автоматическим субтитрам YouTube.

Что касается будущих целей:

Роман: Мы не зациклены на росте подписчиков, хотя за последний год добавилось 7 миллионов. Сейчас главное — наслаждаться процессом и делиться позитивом.

Андрей: Миру нужно больше положительных эмоций. Люди каждый день сталкиваются с негативом — пусть хотя бы 60 секунд их порадует что-то доброе и светлое.

Но за кулисами красивых видео — много труда и затрат:

Андрей: Чтобы снять один ролик с красной дорожкой, иногда нужно идти несколько часов под жарким солнцем. На ролики с сервировкой уходит много денег, плюс техника, команда.

Роман: В основном это реальные, случайные люди. Иногда – актёры в рамках рекламного сотрудничества, но даже они не знают, что будет на столе. Остатки еды? У нас большая команда – всё уходит в дело! (смеётся)

Команда насчитывает 10 человек, включая операторов, монтажёров, людей, отвечающих за публикации и коммуникации.

Общее количество подписчиков во всех соцсетях — примерно 25 миллионов, и каждый месяц аудитория растёт на 5%.

Сейчас команда готовится к поездкам в Лондон (на открытие магазина нового бренда) и в Нидерланды — на соревнования MotoGP, куда их пригласили организаторы для съёмок.