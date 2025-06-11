Самого популярного тиктокера в мире Хаби Лейма выдворили из США

Знаменитого видеоблогера Хаби Лейма, у которого больше 160 миллионов подписчиков в TikTok, задержали в аэропорту из-за просроченной американской визы. Ему разрешили покинуть США без постановления о депортации. Звезда TikTok Хаби Лейм покинул Соединённые Штаты после задержания в Лас-Вегасе сотрудниками иммиграционной службы в связи с истечением срока действия его визы.

Знаменитого видеоблогера Хаби Лейма, у которого больше 160 миллионов подписчиков в TikTok, задержали в аэропорту из-за просроченной американской визы. Ему разрешили покинуть США без постановления о депортации. Звезда TikTok Хаби Лейм покинул Соединённые Штаты после задержания в Лас-Вегасе сотрудниками иммиграционной службы в связи с истечением срока действия его визы.

Видеоблогер, чьё настоящее имя Серинге Хабане Ламе, является гражданином Италии и Сенегала. Его задержали в пятницу в международном аэропорту имени Гарри Рида, но разрешили покинуть США без постановления о депортации, подтвердил представитель Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

25-летний Лейм прибыл в страну 30 апреля и "допустил просрочку своей визы", говорится в заявлении ICE.

Выезд на добровольной основе позволяет лицам, которым грозит высылка, избежать внесения в их иммиграционное досье постановления о депортации, которое запрещает возвращение в США на срок до десяти лет.

Инцидент с Хаби Леймом произошёл на фоне усиления борьбы американского президента Дональда Трампа с нелегальной миграцией. По решению его администрации прошли рейды в Лос-Анджелесе, которые вызвали многодневные протесты против действий ICE.

Целый ряд представителей шоу-бизнеса выступил против развёртывания Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, назвав эти действия "позорными" и "неамериканскими". Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также объявил о намерении подать в суд на федеральное правительство в связи с принятыми им "антиконституционными мерами".

"Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигает и провоцирует, он незаконно принял решение о переводе Национальной гвардии на федеральный уровень. Подписанный им приказ распространяется не только на Калифорнию. Он позволяет ввести гвардейцев в любой штат. Мы подаем на него в суд", - заявил Ньюсом.

Хаби Лейм родился в Сенегале, а в раннем детстве переехал в Италию и вырос в бедном районе города Кивассо, недалеко от Турина.

Когда началась пандемия, 22-летний молодой человек потерял работу на фабрике и был вынужден, как и миллионы итальянцев, сидеть дома.

Коротал время Лейм в социальных сетях и быстро снискал мировую славу благодаря своим видеороликам. В них блогер не произносит ни слова, лишь выражением лица высмеивает создателей абсурдно сложных "лайфхаков". Только на TikTok у него более 162 миллионов подписчиков.

В 2022-м он заключил многолетний контракт с дизайнерским брендом Hugo Boss - в тот же год получил гражданство Италии.

В январе был назначен послом доброй воли ЮНИСЕФ.

В прошлом месяце тиктокер посетил Met Gala в Нью-Йорке через несколько дней после прибытия в США.