Полёт экипажа на МКС отложен из-за аномального давления в российском модуле станции

NASA официально отложило отправку коммерческого экипажа миссии Ax-4 компании Axiom Space из-за аномального давления в кормовой части российского модуля «Звезда» на МКС.

Ранее запуск был отложен из-за погодных условий, а затем — из-за утечки криогенного кислорода на ракете SpaceX Falcon 9.

В NASA сообщили, что намерены дождаться новых оценок поведения давления в российском модуле, которое начало меняться после недавних ремонтных работ в кормовом отсеке сервисного модуля «Звезда» Международной космической станции.

Недавно российский экипаж станции провёл осмотр внутренних поверхностей модуля, покрыв слоем герметика некоторые его участки, вызывавшие подозрения, и измерил текущий уровень утечки. В результате этих усилий сегмент теперь поддерживает давление.

Перенос миссии Axiom-4 даёт NASA и «Роскосмосу» дополнительное время для оценки ситуации и определения необходимости проведения дополнительных ремонтных работ. В NASA выразили надежду, что «Роскосмос» предоставит ответы на конкретные вопросы о состоянии модуля «Звезда».

Новая дата запуска четвёртой частной миссии астронавтов будет объявлена, как только она станет доступна.