Пятисотая пошла: ракета SpaceX Falcon 9 выполнила юбилейную миссию

Компания SpaceX провела на этой неделе 500-й космический пуск с использованием собственных ракет-носителей семейства Falcon.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы Ванденберг космических сил США 12 июня в 21:54 по местному времени (13 июня, 04:54 по латвийскому времени).

Первая ступень носителя через несколько минут после старта вернулась на Землю и совершила мягкую посадку на специальную плавучую платформу у побережья Калифорнии. Для этой первой ступени нынешняя миссия стала 15-й.

Спутники были развёрнуты на орбите примерно через час после запуска. Благодаря успеху в этой миссии семейство ракет Falcon отметилось серьёзным достижением. «Falcon завершает свой 500-й полёт! Поздравляем всю команду SpaceX с тем, что она сделала невозможное возможным на пути к созданию ракет многоразового использования», — говорится в сообщении SpaceX, опубликованном в соцсети X.

Вскоре после этого спутники стали частью группировки Starlink, в которую в настоящее время входят более 7600 космических аппаратов.

С учётом юбилейного 500-го пуска ракет Falcon в нынешнем году SpaceX провела 72 космических пуска с использованием ракет-носителей Falcon 9. При этом 54 миссии от общего количества были связаны с расширением спутниковой группировки Starlink.