ИИ запустил революцию в рекламном бизнесе, — и это пугает инвесторов по всему миру

Искусственный интеллект сотрясает рекламный бизнес и «нервирует» инвесторов. Об этом пишет CNBC со ссылкой на авторитетных представителей индустрии.

«Я думаю, что этот искусственный интеллект <…> нервирует инвесторов в каждой отрасли, и он полностью разрушает наш бизнес», — прокомментировал данный вопрос Марк Рид (Mark Read), покидающий пост генерального директора британской рекламной группы WPP.

Отраслевые эксперты выражают обеспокоенность тем, что рекламному рынку серьёзно угрожают новые генеративные нейросети, с помощью которых можно создавать медиаконтент. За последнее время появилось большое количество алгоритмов, которые могут генерировать изображения и видео.

Во время беседы с журналистами Рид, в своём первом интервью после объявления об уходе из WPP, заявил, что ИИ «полностью изменит наш бизнес». «ИИ сделает весь мировой опыт доступным для всех по крайне низкой цене. Лучший юрист, лучший психолог, лучший рентгенолог, лучший бухгалтер, да и лучшие рекламные креативщики и маркетологи часто будут ИИ, то есть будут управлять ИИ», — сказал Рид во время выступления на Лондонской технологической неделе.

Он также сообщил, что 50 тыс. сотрудников WPP в настоящее время используют платформу WPP Open, которая построена на базе нейросетей. Рид отметил, что давление на креативную часть рекламного бизнеса способствует консолидации бизнеса в отрасли, добавив, что компаниям придётся «принять», то как ИИ повлияет на всё — от составления брифов и медиапланов до оптимизации кампаний.

Прошлогодний отчёт Forrester указывает на то, что по состоянию на июнь 2024 года более 60 % американских рекламных агентств уже использовали генеративные нейросети в своей работе. Там также говорилось, что 31 % компаний рассматривают возможность применения ИИ-технологий.

Мнение Рида разделяет гендиректор французского рекламного гиганта Publicis Groupe Морис Леви (Maurice Levy), по мнению которого реклама претерпевает «огромные изменения» из-за разрушительного воздействия ИИ. Он добавил, что генеративные алгоритмы для создания изображений и видео существенно ускоряют процесс производства контента, а автоматизированные системы обмена сообщениями теперь могут достичь «персонализации в таких масштабах, как никогда прежде».