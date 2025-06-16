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Apple прекратила поддержку популярного iPhone 0 699

Техно
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Apple прекратила поддержку популярного iPhone
ФОТО: Global Look Press

Компания Apple переместила iPhone Xs в список винтажных устройств. На это обратило внимание издание PCMag.

Apple прекратила поддержку iPhone Xs. И хотя устройства еще работают, компании нужно продавать новые гаджеты - и стимулировать пользователей отправить на свалку работающие, но "устаревшие" устройства. Как говорят, бизнес и ничего личного.

Журналисты медиа объяснили, что в список винтажной техники попадают гаджеты, с момента окончания продаж которых прошло 5 лет или больше. Популярный iPhone Xs представили осенью 2018 года. Аппарат получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, чип A12, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру на 12 мегапикселей и аккумулятор емкостью 2658 миллиампер-часов.

Перемещение Xs в список винтажных устройств означает, что сервисные центры Apple могут отказать в поддержке, обслуживании и ремонте смартфона, если в наличии не окажется запчастей. Через 2 года iPhone Xs признают устаревшим — с этого момента телефон перестанут ремонтировать вовсе.

Авторы PCMag заметили, что Apple переместила iPhone Xs в список винтажных гаджетов спустя несколько недель после того, как этот же статус получили iPhone 7 Plus и iPhone 8.

10 июня компания Apple анонсировала новую операционную систему (ОС) iOS 26. В числе прочих обновление не получат iPhone Xs, Xs Max и Xr — iOS 18 оказался их последним апдейтом. Новую ОС можно будет установить на iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max и более новые смартфоны Apple.

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