По состоянию на май рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в 2025 году возглавил мировой бестселлер Volkswagen Golf. Об этом сообщает аналитический портал Focus2Move.

Автомобиль сохранил свое лидерство даже несмотря на падение на 30,6% в годовом исчислении. Volkswagen T-Roc занял второе место, опередив Volkswagen Tiguan, который находится на третьей позиции.

Более того, на четвертом месте также находится автомобиль этого же немецкого бренда - Volkswagen Passat. Сразу за ним идет чешская Skoda Octavia, но и здесь стоит отметить, что брендом Škoda также владеет группа Volkswagen AG.

Вместе с тем произошел фантастический рост (+993,5%) популярности электрического Volkswagen ID.7.

В целом ТОП-10 самых популярных машин в Германии выглядит следующим образом:

Volkswagen Golf (-30,6%);

Volkswagen T-Roc (+2,8%);

Volkswagen Tiguan (+6,4%);

Volkswagen Passat (+2,5%);

Skoda Octavia (-13%);

BMW X1 (+39,1%);

Opel Corsa (+8,9%);

Seat Leon (-0,2%);

Audi A6 (+105,1%);

Volkswagen ID.7 (+993,5%).

Недавно специалисты назвали десятку доступных электромобилей с пробегом. В список попали, в частности, Chevrolet Spark EV 1LT, Toyota RAV4 EV, Ford Focus Electric, Nissan Leaf S и BMW i3 Base.

Также ранее эксперты назвали десятку самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. Лидером рейтинга стала Toyota Corolla двенадцатого поколения. Эта машина может похвастаться своей надежностью и низкими затратами на обслуживание.

Производство первого Golf’а (внутреннее название Typ 17) началось в 1974 году. В США и Канаде он выпускался под торговой маркой «Volkswagen Rabbit», а в Латинской Америке — «Volkswagen Caribe». Первый дизайн Golf I был разработан итальянским автомобильным дизайнером Джорджетто Джуджаро. Кроме стандартного кузова хетчбэк, Golf I также выпускался в виде кабриолета Golf Cabriolet (Typ 155). Выпуск кабриолетов Golf I растянулся на период с 1980 по 1993 год, вплоть до появления Golf III. Это было связано с тем, что в период, когда производство Golf I уже было остановлено и сменено на Golf II, кабриолет версии Golf II так и не появился. GTI версия Golf I появилась в 1976 году, и международный журнал «Sports Car International» присвоил ей 3-е место среди лучших автомобилей 80-х. Осенью 2009 года Volkswagen прекратил серийный выпуск первого поколения Golf, который осуществлялся в ЮАР. С семидесятых годов этот автомобиль претерпел множество изменений и улучшений практически во всех системах автомобиля, включая салон. Кроме того, в ЮАР этот автомобиль назывался «Citi Golf» и пользовался большим спросом, в основном благодаря доступной цене. За время выпуска первой модели в Германии было произведено около 5 625 000 автомобилей, в том числе порядка 450 000 в версии GTI.