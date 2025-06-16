Baltijas balss logotype

Внезапно: Apple начала отключать iPhone в одном городе мира 0 476

Техно
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Внезапно: Apple начала отключать iPhone в одном городе мира
ФОТО: Unsplash

Apple заблокировала украденные во время беспорядков в США iPhone.

Корпорация Apple начала отключать похищенные в результате беспорядков в Лос-Анджелесе смартфоны. Об этом сообщает издание TechSpot.

По словам журналистов, после начавшихся в начале июня беспорядков в Лос-Анджелесе некоторые городские магазины Apple Store были разграблены. Однако Apple начала удаленно отключать девайсы, в том числе iPhone, которые были похищены мародерами.

Специалисты объяснили, что каждый находящийся в магазине смартфон подключен к Wi-Fi-сети. Когда соединение прерывается, на экране гаджета появляется надпись «Пожалуйста, вернитесь в Apple Store. Это устройство отключено и отслеживается. Местные власти будут оповещены». Телефон одновременно издает звуковой сигнал и отображает на дисплее индикацию.

В материале говорится, что подобный заблокированный аппарат сложно продать или разобрать на запчасти, так как устройство имеет статус украденного. Apple уже применяла похожую систему в 2020 году, во время общенациональных беспорядков в США.

«Украденные iPhone издают звуковой сигнал и отображают сообщения об отслеживании, из-за чего их невозможно игнорировать, и они фактически бесполезны на черном рынке», — подчеркнули авторы TechSpot.

Читайте нас также:
#apple
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 402
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 350
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 942
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 294

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сигарета в Пятой Республике служит символом свободы. Иконка видео
Бизнес
Франция лидирует на нелегальном табачном рынке Европы 1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 50
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 61
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 116
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 109
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 126
Сигарета в Пятой Республике служит символом свободы. Иконка видео
Бизнес
Франция лидирует на нелегальном табачном рынке Европы 1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 50
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 61

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео