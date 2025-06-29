Из Эстонии в космос: разработки ученых из Тарту отправились на МКС

Испытательные устройства, разработанные при участии Тартуской обсерватории, были запущены с Космического центра Кеннеди на Международную космическую станцию (МКС).

Проект по исследованию вулканических водорослей в космосе, которым руководит польская компания Extremo Technologies, изучает возможность выращивания водорослей на орбите и их потенциал в обеспечении астронавтов кислородом. Для этого эксперимента в Тартуской обсерватории был разработан специальный бортовой компьютер с системами питания, кислородными датчиками и программным обеспечением.

Также обсерватория отвечает за дистанционное управление экспериментом и участвует в анализе полученных данных. В проекте принимают участие доцент по космическим технологиям Михкель Паюсалу, младший научный сотрудник Лайла Каасик, техник Маттиас Планс и магистр компьютерной техники Маттиас Ави.

«Это первые разработанные нашей исследовательской группой по освоению космоса устройства, которые достигнут Международной космической станции, и одновременно наш первый биологический эксперимент в космосе. В ближайшие годы мы планируем еще три подобных эксперимента. Это знаменует начало нового направления для нашей команды - космической биотехнологии», - сказал Михкель Паюсалу, доцент по космическим технологиям и руководитель отдела Тартуской обсерватории.

Эксперимент с водорослями проводится в рамках миссии Ignis, программы Польского космического агентства (POLSA). В рамках этой миссии на МКС отправился и польский астронавт Славош Узнаньский-Вишневский. В ходе полета он выполнит 18 научных экспериментов, в том числе по выращиванию вулканических водорослей. Проект финансируется POLSA и координируется Европейским космическим агентством (ESA).

Астронавты и оборудование были отправлены на орбиту американской ракетой-носителем Falcon 9 Block 5, разработанной компанией SpaceX, по заказу американской частной космической компании Axiom Space.

Помимо Узнаньского-Вишневского, в капсуле Crew Dragon 2 на миссию Axiom Mission 4 также отправились американский командир Пегги Уитсон, пилот индийского происхождения Шубханшу Шукла и специалист из Венгрии Тибор Капу.

Запуск состоялся в среду в 9:31 по эстонскому времени с Космического центра Кеннеди во Флориде. На борту - вулканические водоросли и важные электронные компоненты для эксперимента, разработанные в Тартуской обсерватории.