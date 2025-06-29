Baltijas balss logotype

Из Эстонии в космос: разработки ученых из Тарту отправились на МКС 0 282

Техно
Дата публикации: 29.06.2025
Postimees
Из Эстонии в космос: разработки ученых из Тарту отправились на МКС

Испытательные устройства, разработанные при участии Тартуской обсерватории, были запущены с Космического центра Кеннеди на Международную космическую станцию (МКС).

Проект по исследованию вулканических водорослей в космосе, которым руководит польская компания Extremo Technologies, изучает возможность выращивания водорослей на орбите и их потенциал в обеспечении астронавтов кислородом. Для этого эксперимента в Тартуской обсерватории был разработан специальный бортовой компьютер с системами питания, кислородными датчиками и программным обеспечением.

Также обсерватория отвечает за дистанционное управление экспериментом и участвует в анализе полученных данных. В проекте принимают участие доцент по космическим технологиям Михкель Паюсалу, младший научный сотрудник Лайла Каасик, техник Маттиас Планс и магистр компьютерной техники Маттиас Ави.

«Это первые разработанные нашей исследовательской группой по освоению космоса устройства, которые достигнут Международной космической станции, и одновременно наш первый биологический эксперимент в космосе. В ближайшие годы мы планируем еще три подобных эксперимента. Это знаменует начало нового направления для нашей команды - космической биотехнологии», - сказал Михкель Паюсалу, доцент по космическим технологиям и руководитель отдела Тартуской обсерватории.

Эксперимент с водорослями проводится в рамках миссии Ignis, программы Польского космического агентства (POLSA). В рамках этой миссии на МКС отправился и польский астронавт Славош Узнаньский-Вишневский. В ходе полета он выполнит 18 научных экспериментов, в том числе по выращиванию вулканических водорослей. Проект финансируется POLSA и координируется Европейским космическим агентством (ESA).

Астронавты и оборудование были отправлены на орбиту американской ракетой-носителем Falcon 9 Block 5, разработанной компанией SpaceX, по заказу американской частной космической компании Axiom Space.

Помимо Узнаньского-Вишневского, в капсуле Crew Dragon 2 на миссию Axiom Mission 4 также отправились американский командир Пегги Уитсон, пилот индийского происхождения Шубханшу Шукла и специалист из Венгрии Тибор Капу.

Запуск состоялся в среду в 9:31 по эстонскому времени с Космического центра Кеннеди во Флориде. На борту - вулканические водоросли и важные электронные компоненты для эксперимента, разработанные в Тартуской обсерватории.

Читайте нас также:
#эстония #космос #мкс
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Во время Праздника песни и танца в Межапарке состоялась премьера скутера неотложки
Во время Праздника песни и танца в Межапарке состоялась премьера скутера неотложки
Аэропорты на Земле могут привести к нам разумных инопланетян: что обнаружили ученые
Аэропорты на Земле могут привести к нам разумных инопланетян: что обнаружили ученые
Победа ученых КНР: человеческое сердце в эмбрионе свиньи билось 21 день
Маленькие поросятки несут человечеству благую весть. Иконка видео
Старше Солнечной системы: к нам прибыла новая межзвездная комета
Иконка видео
Microsoft спешно бежит из одной из крупнейших стран мира после 25 лет работы
Microsoft спешно бежит из одной из крупнейших стран мира после 25 лет работы 799
Найден «убедительный аналог» Земли
Найден «убедительный аналог» Земли 1 505
Изображение: NASA / JPL-Caltech / Wikimedia
Открыты живущие десятки миллиардов лет обитаемые миры 456
Ученые написали биографию древнего египтянина по ДНК из зуба
Ученые написали биографию древнего египтянина по ДНК из зуба 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 8
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 34
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 28
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 77
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 58
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 100
"Плати!" - таково их главное требование. Иконка видео
В мире
Английские врачи сочли повышение зарплаты «уничижительным» и готовы бастовать 8
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 34
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео