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Одноразовые вейпы опаснее сигарет: в них нашли токсичные металлы 0 385

Техно
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Одноразовые вейпы опаснее сигарет: в них нашли токсичные металлы
ФОТО: pixabay

Новое исследование выявило высокие концентрации свинца, никеля и сурьмы в популярных электронных сигаретах — их пары могут вызывать рак и поражать лёгкие даже без курения.

Одноразовые электронные сигареты могут представлять большую опасность для здоровья, чем традиционные табачные изделия. К такому выводу пришли исследователи Калифорнийского университета в Дэвисе, опубликовав результаты в журнале ACS Central Science.

Fox News cообщает, что учёные обнаружили, что в парах популярных одноразовых вейпов — ELF Bar, Flum Pebble и Esco — содержатся опасные уровни тяжёлых металлов, таких как свинец, никель и сурьма. Все три элемента признаны канцерогенами и могут вызывать рак лёгких, почек и кожи, а также заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Особую тревогу у специалистов вызвало содержание свинца — в одном из устройств его концентрация оказалась эквивалентна курению 19 пачек сигарет. Исследователи также зафиксировали, что большинство протестированных вейпов содержали больше тяжёлых металлов, чем более старые многоразовые устройства.

«Когда я увидел результаты первых проб, подумал, что прибор неисправен. Уровни свинца оказались шокирующе высокими», — признался ведущий автор исследования, доцент кафедры экологической токсикологии Бретт Поулен.

При вскрытии одного из устройств учёные обнаружили использование медных сплавов с содержанием свинца — эти материалы способны выделять токсичный металл в жидкость даже без активации устройства. По словам Поулена, это особенно опасно для детей и подростков, чья нервная система наиболее уязвима.

Исследование проводилось на устройствах, не одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), но свободно продающихся на американском рынке. По словам специалистов, отсутствие регулирования и недостаток данных о составе таких продуктов представляют серьёзную угрозу общественному здоровью.

В то же время представитель китайского бренда ELFBAR заявил, что протестированные устройства, вероятно, являются подделками, так как компания прекратила поставки в США в мае 2023 года и сталкивается с многочисленными случаями подделок.

Медицинские эксперты подчёркивают необходимость строгого регулирования и маркировки вейпов, особенно с учётом роста популярности среди молодёжи. Согласно данным CDC, доля взрослых, использующих электронные сигареты, выросла с 4,5% в 2019 году до 6,5% в 2023 году, при этом чаще вейпингом увлекаются мужчины и молодые люди в возрасте от 21 до 24 лет.

Исследование финансировалось программой по изучению болезней, связанных с курением, при Университете Калифорнии, и Калифорнийской сельскохозяйственной опытной станцией.

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#курение #вейпы #вред
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