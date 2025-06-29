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Открыт новый вид динозавра размером с собаку 0 321

Техно
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Открыт новый вид динозавра размером с собаку
ФОТО: Unsplash

В Лондоне представили новый вид динозавра — Enigmacursor mollyborthwickae.

В Музее естественной истории в Лондоне представили новый вид динозавра — Enigmacursor mollyborthwickae. Вид описан в журнале Royal Society Open Science. Это самый полный скелет мелкого растительноядного динозавра, найденного в известняках формации Моррисон (США), возрастом около 150 миллионов лет. Его имя переводится как «таинственный бегун» — его дали динозавру за длинные ноги и предполагаемую способность быстро убегать от хищников.

Скелет длиной около одного метра, предположительно принадлежал еще молодому животному — у него не срослись дуги позвонков. Динозавр жил среди более крупных соседей вроде диплодока и аллозавра и, вероятно, вел скрытный образ жизни. Останки были найдены на частной территории и приобретены для музея при поддержке благотворительного фонда.

Ранее найденные фрагменты относили к другому виду — Nanosaurus, описанному еще в XIX веке. Однако современные методы анализа показали, что образец представляет собой самостоятельный и ранее неизвестный вид. Новое исследование позволило уточнить классификацию и выделить Enigmacursor как отдельную единицу.

По словам авторов, находка подчеркивает важность изучения менее известных видов. Несмотря на широкую известность формации Моррисон, внимание палеонтологов долгое время было сосредоточено на крупных динозаврах. «Маленькие виды часто остаются в тени. Enigmacursor показывает, сколько еще открытий ждет нас в хорошо изученных регионах», — говорят исследователи.

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#динозавры
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