Выявлен побочный эффект приема ледяных ванн

Physiol Behav: после холодной ванны люди едят на 240 ккал больше.

Холодная ванна может и сжигать калории, но заодно — и провоцировать переедание. Ученые из Университета Ковентри обнаружили, что после 30 минут в воде температурой 16 °C люди съедали в среднем на 240 килокалорий больше, чем после теплой ванны или отдыха в комнате. Результаты исследования опубликованы в журнале Physiology & Behavior.

Исследователи предполагают, что дело в так называемом «постохлаждении» — эффекте, при котором температура тела продолжает падать даже после выхода из воды. Это может активировать зоны мозга, связанные с ощущением нехватки энергии, и запускать компенсаторное переедание.

Интересно, что сами участники не отмечали усиления чувства голода — просто ели больше. «Это может нивелировать возможную пользу холодных ванн для похудения», — говорит профессор Дэвид Брум, один из авторов работы.

Ученые советуют тем, кто практикует холодные ванны, особенно при контроле веса, учитывать возможный «откат» в виде лишних перекусов. В дальнейшем команда планирует изучить, может ли регулярное охлаждение действительно привести к набору веса в долгосрочной перспективе.