Сотни моделей принтеров по всему миру оказались под угрозой взлома

Сотни моделей принтеров по всему миру получили легко подбираемые пароли. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Проблему обнаружили специалисты Rapid7. Они объяснили, что с завода все принтеры имеют пароль администратора, который генерируется по определенному алгоритму. Выяснилось, что у 689 принтеров Brother, а также 53 моделей Fujifilm, Toshiba и Konica Minolta этот алгоритм можно подобрать с помощью уязвимости.

Специалисты рассказали, что уязвимость CVE-2024-51978 позволяет подобрать пароль администратора, установленный с завода, если пользователь не менял его. В этом случае злоумышленники могут проникнуть в систему принтера и попасть в сеть, к которой он подключен.

В Rapid7 рассказали, что сообщили о проблеме производителям офисной техники. Brother и другие компании выпустили исправления, однако они будут полезны лишь тем устройствам, которые только что были произведены. Специалисты настоятельно рекомендовали потребителям поменять пароль своего принтера.