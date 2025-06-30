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Сотни моделей принтеров по всему миру оказались под угрозой взлома 0 412

Техно
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Сотни моделей принтеров по всему миру оказались под угрозой взлома
ФОТО: Unsplash

Из-за уязвимости к принтерам оказалось легко подобрать пароль.

Сотни моделей принтеров по всему миру получили легко подбираемые пароли. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Проблему обнаружили специалисты Rapid7. Они объяснили, что с завода все принтеры имеют пароль администратора, который генерируется по определенному алгоритму. Выяснилось, что у 689 принтеров Brother, а также 53 моделей Fujifilm, Toshiba и Konica Minolta этот алгоритм можно подобрать с помощью уязвимости.

Специалисты рассказали, что уязвимость CVE-2024-51978 позволяет подобрать пароль администратора, установленный с завода, если пользователь не менял его. В этом случае злоумышленники могут проникнуть в систему принтера и попасть в сеть, к которой он подключен.

В Rapid7 рассказали, что сообщили о проблеме производителям офисной техники. Brother и другие компании выпустили исправления, однако они будут полезны лишь тем устройствам, которые только что были произведены. Специалисты настоятельно рекомендовали потребителям поменять пароль своего принтера.

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