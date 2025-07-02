Чтобы получать оповещения о начале войны надо регулярно обновлять операционные системы телефонов

Со вторника в Латвии вводится сотовое вещание как решение для оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. С помощью сотового вещания жители будут оповещаться о таких потенциальных угрозах, как опасные погодные условия, наводнения, утечка химических веществ, розыск опасных лиц, а также о пропавших детях и других происшествиях.

Сотовое вещание предусматривает несколько типов раннего оповещения - красные, оранжевые и желтые предупреждения. Также будут передаваться сообщения о пропаже детей, предупреждения о конце опасности и учебные предупреждения.

Уведомления по сотовому вещанию не будут являться SMS-сообщениями. На мобильных телефонах уведомления будут появляться в специальном формате с другим сигналом, их нельзя будет изменять или пересылать на другие телефоны. Эти уведомления будут отличаться от обычных текстовых сообщений, электронных писем и сообщений в социальных сетях, поскольку они встроены как отдельная функция.

Как пояснили в МВД, сотовое вещание работает как радио - оно не предусматривает обратной связи с получателем и не мешает обычному общению. Уведомления бесплатны и не требуют предварительной регистрации, подписки или SIM-карты. Уведомление поступает, когда мобильный телефон находится в зоне приема определенной вышки сотовой связи.

Мобильные телефоны будут получать уведомления независимо от абонентского статуса, если они находятся в зоне действия мобильных сетей, в том числе телефоны туристов, трудовых мигрантов, студентов и других групп людей, находящихся в Латвии. Поскольку технология сотового вещания используется во всем мире уже много лет, уведомления будут доступны и на кнопочных телефонах, если производитель предусмотрел такую возможность.

Уведомления будут распространяться на латышском языке, а в некоторых случаях могут сопровождаться переводом на английский. Получение и отображение уведомлений на смартфонах обеспечивается разработчиками соответствующей операционной системы. Пользователи телефонов должны учитывать, что на устройствах "Android" заголовки уведомлений будут отображаться на латышском языке только в том случае, если доступен и активирован пользовательский интерфейс на латышском языке. На устройствах "Apple" в настоящее время нет полноценного интерфейса на латышском языке, поэтому заголовки уведомлений будут отображаться на английском или выбранном пользователем языке.

Как заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, хотя внедрение технологии было длительной и сложной процедурой, сотрудничество с операторами мобильной связи привело к отличным результатам.

Начальник Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис сообщил, что сотовое вещание будет использоваться не только по всей Латвии, но и в конкретном регионе или самоуправлении. "Мы можем выделить определенный регион в зависимости от типа угрозы. Если человек окажется в этом районе, он получит уведомление", - пояснил начальник ГПСС.

Наряду с сотовым вещанием в Латвии продолжат работать и другие системы раннего оповещения - сирены, приложение "112 Latvija". В следующем году для оповещения граждан может быть введена спутниковая система.