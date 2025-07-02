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Решения об использовании ИТ-технологий на выборах в Сейм обещают принять до октября 0 262

Техно
Дата публикации: 02.07.2025
LETA
Решения об использовании ИТ-технологий на выборах в Сейм обещают принять до октября
ФОТО: LETA

До октября этого года, не позднее чем за год до выборов Сейма, необходимо принять решения о проведении выборов Сейма и системах информационных технологий, которые будут использованы в этом процессе, договорились на встрече министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс и новый глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис

Как сообщила советник Чударса Сабине Спурке, в среду политик встретился со Звиедрисом, чтобы обсудить предстоящие задачи в связи с проверкой процесса муниципальных выборов этого года, а также подготовку к выборам Сейма в будущем году.

Министерству умного управления и регионального развития поручено оценить, какие из инструментов информационных технологий будут безопасными и подходящими для использования на выборах Сейма в следующем году.

На этой неделе Чударс заявил телеканалу TV3, что первая важная работа на посту для него связана с выяснением причины проблем в ночь выборов самоуправлений.

Проверки проводятся в двух направлениях. Во-первых, в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР) проводится юридическая проверка закупочных процедур, результаты которой ожидаются до 7 июля.

Вторая - техническая проверка хода избирательного процесса, обеспеченного ГАЦР, для которой в рамках процедуры закупки ведется поиск независимых сторонних экспертов, которые проведут оценку системы, чтобы затем можно было внести необходимые улучшения.

По словам Чударса, в основном вопрос касается системы сканирования бюллетеней для голосования. Около 40% голосов в ночь выборов подсчитано этой системой, соответственно понятно, что она работает, но вопрос в том, можно ли и как ее улучшить для достижения необходимой работоспособности. Такую оценку министр рассчитывает получить примерно в течение месяца.

Политик подчеркнул, что перед министерством стоит задача понять, какие из ИТ-инструментов можно будет безопасно использовать на выборах в Сейм. В целом он полагает, что от цифровых решений на выборах на нынешнем уровне не стоит отказываться в случае, если появится уверенность в надежности систем.

Как сообщалось, на прошедших в начале июня муниципальных выборах возникли существенные проблемы с ИТ-системами при подсчете голосов. В результате этих неприятностей поста лишилась прежняя глава ЦИК Кристине Саулите, а также ответственная за работу ГАЦР министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.

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