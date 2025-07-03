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Сельский робот из Поднебесной сможет полоть круглые сутки 0 630

Техно
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Бойтесь, сорняки.

Бойтесь, сорняки.

Крестьян избавят от самой рутинной полевой работы.

Китайская компания выпустила интеллектуального робота для лазерной прополки, работающего круглосуточно. Как утверждается, он, возможно, является первым в своем роде в стране.

Робот под кодовым названием Hg LaserWeeder был представлен в субботу на мероприятии, организованном компанией Huagong Technology Industry Co., Ltd. /далее Hgtech/, одним из разработчиков робота, в городе Ухань, адм. центре пров. Хубэй в Центральном Китае.

Оснащенный моделями данных, охватывающими тысячи разновидностей сельскохозяйственных культур и сорняков, а также системой компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта /ИИ/, робот способен динамически и точно регулировать интенсивность лазера для уничтожения сорняков без повреждения посевов с/х культур, заявил Сюн Бянь, руководитель отдела ИИ-алгоритмов исследовательского института данной компании.

"Ожидается, что этот робот заменит химические гербициды, известные как "почвенный убийца номер один", - сказал Сюн Бянь.

Технология, позволяющая удалять сорняки с эффективностью более чем 95 проц., не только полностью устраняет угрозу повреждения урожая традиционными химическими гербицидами за счет прекращения их применения, но и блокирует проникновение токсичных химикатов в почву и водоемы, значительно снижая загрязнение сельскохозяйственной среды.

По данным Hgtech, самая высокопроизводительная версия прополочной конфигурации для робота заключается в оснащении его 32 лазерными головками, что позволяет уничтожать до 320 тыс. сорняков в час, что в пять-девять раз эффективнее традиционных методов, сочетающих ручной труд и гербициды.

Процесс распознавания и прицеливания занимает менее пяти миллисекунд - от момента фиксации изображения до элиминации сорняка.

Председатель правления Hgtech Ма Синьцян отметил, что формирование новой архитектоники развития и содействие высококачественному развитию требует усиления инноваций в качестве основной движущей силы как никогда ранее.

Он добавил, что их компания продолжит наращивать инвестиции в инновации, увеличивать число талантливых специалистов и расширять сеть друзей-единомышленников в области инноваций.

По сообщению Hgtech, робот-пропольщик уже завершил валидацию алгоритмов на экспериментальных полях в провинциях Юньнань и Хэйлунцзян, и глобальный предзаказ на данное устройство уже открыт.

Массовое производство Hg LaserWeeder запланировано на 2026 год, добавили в Hgtech.

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