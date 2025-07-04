Трудно летом без браслета: полиция расскажет о новой системе электронного надзора

Сегодня в 13 часов на пресс-конференции Государственная полиция расскажет о технической и методической готовности к запуску электронного надзора за потенциальными насильниками, сообщили в Государственной полиции.

В пресс-конференции примут участие министр внутренних дел Рихард Козловскис, начальник Государственной полиции генерал Армандс Рукс и начальник Бюро превенции Государственной полиции Андис Ринкевич.

Во время пресс-конференции будет продемонстрировано применение электронного надзора. Представители СМИ получат возможность ознакомиться с работой электронного браслета.

В целях снижения рисков домашнего насилия и укрепления общественной безопасности с 1 июля вступают в силу поправки к Уголовно-процессуальному закону. Они предусматривают возможность применения электронного надзора к лицам, совершившим насильственные преступления.

Если в отношении подозреваемого или обвиняемого применена одна из следующих мер пресечения - запрет на приближение к определенному лицу или месту, пребывание в определенном месте, полицейский надзор или домашний арест, - он будет подвергаться постоянному электронному надзору.