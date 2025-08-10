Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неожиданно: Билл Гейтс назвал технологию, которая вскоре заменит смартфоны 1 1854

Техно
Дата публикации: 10.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Неожиданно: Билл Гейтс назвал технологию, которая вскоре заменит смартфоны

По мнению Билла Гейтса, в будущем электронные татуировки могут заменить смартфоны, что приведет к их исчезновению с рынка, сообщает Medium.

По данным портала, речь идет о продукции компании CHAOTIC MOON, которая создает татуировки на основе определенного вида биотехнологий.

Как работают электронные татуировки

По данным The Daily Galaxy, электронные татуировки - это временные аппликации на коже, в которых используются умные чернила, наполненные наноконденсаторами. Они могут взаимодействовать с окружающими устройствами, позволяя выполнять такие действия, как отправка сообщений, просмотр веб-страниц или даже отпирание дверей простым движением пальца или жестом.

"И что самое приятное? Они невидимы, а значит, нет необходимости держать телефон или носить с собой громоздкое устройство. Технология становится частью вас, а не чем-то, что вы носите с собой".

×
Читайте нас также:
#мобильная связь #технологии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
4
0
11
1
13

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Hyundai заменит людей роботами: на заводах появятся 25 тысяч гуманоидов Atlas
Изображение к статье: Прогрессивная Мальта.
Изображение к статье: Эмбрион в космосе
Изображение к статье: Женщина в ноутбуком

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео