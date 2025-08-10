По мнению Билла Гейтса, в будущем электронные татуировки могут заменить смартфоны, что приведет к их исчезновению с рынка, сообщает Medium.

По данным портала, речь идет о продукции компании CHAOTIC MOON, которая создает татуировки на основе определенного вида биотехнологий.

Как работают электронные татуировки

По данным The Daily Galaxy, электронные татуировки - это временные аппликации на коже, в которых используются умные чернила, наполненные наноконденсаторами. Они могут взаимодействовать с окружающими устройствами, позволяя выполнять такие действия, как отправка сообщений, просмотр веб-страниц или даже отпирание дверей простым движением пальца или жестом.

"И что самое приятное? Они невидимы, а значит, нет необходимости держать телефон или носить с собой громоздкое устройство. Технология становится частью вас, а не чем-то, что вы носите с собой".