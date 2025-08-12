Для того, чтобы лучше и эффективнее справляться со своими обязанностями, Государственная полиция планирует приобрести... электросамокаты-внедорожники.

Агентство LETA со ссылкой на Госполицию сообщает, что для патрулирования и поддержания общественного порядка та планирует приобрести продвинутые электросамокаты.

Запросы полицейских высоки. Требования закупки предусматривают, что полицейский самокат должен уметь передвигаться по разным типам дорожного покрытия (включая песок, лес и даже бездорожье), а также должен быть оснащен сиренами и мигалками.

Но и это еще не все. Самокат должен на одной зарядке проезжать не менее 300 км, и никак не меньше. А если учесть, что расстояние от Риги до границы с Литвой это 285 км, то ясно, что ареал применения спецтехники планируется максимально широкий.

Оставим за кадром вопрос – кого полицейские собираются преследовать в полях и в песках, но хотелось бы получить внятный ответ: как много подобной техники можно приобрести на сумму 20 661 евро. А именно такова сумма предполагаемого контракта. Пять? Десять?

Кстати, в 2020 году сообщалось о латвийском проекте Mosphera (на снимке) – электрический самокат наивысшего уровня, который разработан, спроектирован и произведен в Латвии, ориентируясь на мировой рынок.

Писали, что предназначенный для военных целей самокат можно будет купить и для личных нужд. И что производство нового продукта начнется в январе 2021 года, а первые экземпляры клиенты смогут получить в мае.

Новый скутер мог быть использован для патрулирования, а также для внутреннего перемещения на временных аэродромах. К самокату можно будет приделать и прицеп, который, согласно словам создателей, сможет дополнительно перевозить людей и технику.

С полным аккумулятором можно проехать 100 километров, но есть возможность установки дополнительного.