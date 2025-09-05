Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Microsoft признала множественные ошибки Windows 0 281

Техно
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Microsoft признала множественные ошибки Windows
ФОТО: Unsplash

Microsoft признала ошибки Windows 10 и 11, связанные с правами администратора.

В корпорации Microsoft заявили, что августовские обновления Windows могли вызвать множественные проблемы операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Специалисты компании признали, что вышедшие в конце лета апдейты ОС могли вызвать проблемы с установкой приложений для пользователей, не имеющих прав администратора. По их словам, неполадки возникают из-за того, что Windows пытается проверить права пользователя, но процесс завершается ошибкой.

В материале говорится, что проблемы были обнаружены у многих версий ОС. Ошибки возникали у пользователей Windows 10 и Windows 11, в том числе сборок 22H2, 23H2 и 24H2. Также неполадки зафиксировали на компьютерах под управлением серверных версий Windows, начиная от сборок 2012 года выпуска.

Журналисты объяснили, что из-за проблем некоторые пользователи не могут устанавливать новые приложения. «Например, установка и запуск Office Professional Plus 2010 от имени обычного пользователя завершится с ошибкой 1730», — отметили авторы. До выхода исправляющего ошибку обновления пользователям посоветовали получить права администратора, если это возможно.

Читайте нас также:
#windows
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4334
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 119
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 934
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 303

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 0
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 21
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 28
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 50
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 45
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 105
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 0
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 21
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео