iPhone будут носить через плечо

Известный инсайдер Сонни Диксон показал изображения аксессуаров для iPhone 17. Фотографии доступны в X пользователя.

Автор заявил, что опубликовал первые снимки нового аксессуара для смартфонов Apple — наплечного ремешка. Диксон объяснил, что ремешок имеет регулируемую длину и небольшой тросик, с которым он будет крепиться к чехлу. Вероятно, с его помощью можно будет носить iPhone на плече или шее. «Неужели люди будут им действительно пользоваться?» — задался вопросом автор.

Судя по всему, новый аксессуар Apple будет совместим с оригинальными чехлами для iPhone. Ранее инсайдер Маджин Бу рассказал, что они получат название TechWoven и будет иметь отверстие для ремешка. Автор поделился фотографиями коробок для чехлов. На них в том числе заметили надпись на русском языке о том, что аксессуар совместим с iPhone 17 и поддерживает работу с кнопкой контроля камеры и MagSafe.

Считается, что TechWoven заменит FineWoven — стандарт чехлов из синтетических материалов, который Apple запустила в 2023 году. Многие пользователи FineWoven жаловались, что чехлы и прочие аксессуары Apple стали быстро приходить в негодность.

В начале сентября аналитики TrendForce раскрыли цены на iPhone 17. Так, они предсказали, что флагманский iPhone 17 Pro Max будет стоить минимум 1299 долларов, или около 106 тысяч рублей.