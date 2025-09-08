Baltijas balss logotype
iPhone будут носить через плечо 0 416

Техно
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
iPhone будут носить через плечо
ФОТО: Unsplash

В сети появились фотографии ремешка и чехла для ношения iPhone через плечо.

Известный инсайдер Сонни Диксон показал изображения аксессуаров для iPhone 17. Фотографии доступны в X пользователя.

Автор заявил, что опубликовал первые снимки нового аксессуара для смартфонов Apple — наплечного ремешка. Диксон объяснил, что ремешок имеет регулируемую длину и небольшой тросик, с которым он будет крепиться к чехлу. Вероятно, с его помощью можно будет носить iPhone на плече или шее. «Неужели люди будут им действительно пользоваться?» — задался вопросом автор.

Судя по всему, новый аксессуар Apple будет совместим с оригинальными чехлами для iPhone. Ранее инсайдер Маджин Бу рассказал, что они получат название TechWoven и будет иметь отверстие для ремешка. Автор поделился фотографиями коробок для чехлов. На них в том числе заметили надпись на русском языке о том, что аксессуар совместим с iPhone 17 и поддерживает работу с кнопкой контроля камеры и MagSafe.

Считается, что TechWoven заменит FineWoven — стандарт чехлов из синтетических материалов, который Apple запустила в 2023 году. Многие пользователи FineWoven жаловались, что чехлы и прочие аксессуары Apple стали быстро приходить в негодность.

В начале сентября аналитики TrendForce раскрыли цены на iPhone 17. Так, они предсказали, что флагманский iPhone 17 Pro Max будет стоить минимум 1299 долларов, или около 106 тысяч рублей.

Читайте нас также:
#iphone
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
